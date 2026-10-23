Κόμπος: Συντονισμός με Αθήνα και Βρυξέλλες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο κ. Κόμπος είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εκφράσει τη θέση της για το μνημόνιο, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι η Αθήνα προβαίνει σε διαβήματα και ότι η Λευκωσία είναι «απόλυτα» υποστηρικτική προς την Ελλάδα. Σε δηλώσεις του μετά τη συζήτηση, σημείωσε ότι έχουν γίνει ενέργειες και παρέπεμψε σε ανακοινώσεις της ΕΕ και αξιωματούχων των θεσμών της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη οριοθέτηση ΑΟΖ Κύπρου-Ελλάδας, ο υπουργός είπε ότι οι τεχνικές διεργασίες είναι έτοιμες εδώ και αρκετό καιρό και ότι η Λευκωσία έχει εκφράσει θετική προσέγγιση. Το ζήτημα, ωστόσο, θα αποφασιστεί σε ανώτατο επίπεδο, αφού ληφθούν υπόψη πολιτικές παράμετροι, και δεν ήταν σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα. «Σκέψεις υπάρχουν, βούληση υπάρχει», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη χρονική συγκυρία και ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σε συνεργασία και συντονισμό με την ελληνική πλευρά.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2027 ανέρχεται σε €137,75 εκατομμύρια, αυξημένος κατά €5,3 εκατομμύρια ή 4% σε σύγκριση με το 2026 και κατά €34,9 εκατομμύρια ή 34% από το 2023. Ο κ. Κόμπος είπε ότι η αύξηση επέτρεψε την πρόσληψη 57 νέων διπλωματών. Οι μονομελείς πρεσβείες μειώθηκαν από 34 το 2023 σε 25 και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προγραμματίζεται η πρόσληψη ακόμη 15 διπλωματών. Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται σε €118,47 εκατομμύρια και οι αναπτυξιακές σε €19,27 εκατομμύρια. Στις τακτικές περιλαμβάνεται συνεισφορά €18 εκατομμυρίων στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο υπουργός περιέγραψε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, με αλλεπάλληλες και αλληλένδετες κρίσεις στην περιοχή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και υβριδικές επιθέσεις που προκαλούν αναταραχή στην ΕΕ. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος «παραμένει ενεργά παρούσα και όχι εκλιπούσα, όπως διατείνονται κάποιοι». Αναφέρθηκε επίσης στην ενισχυμένη, όπως τη χαρακτήρισε, θέση της Τουρκίας και στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λέγοντας ότι η χώρα ελέγχει το 65% της παγκόσμιας αγοράς drones και διαθέτει τα Bayraktar σε περισσότερες από 40 χώρες. Μίλησε ακόμη για τη συμφωνία της Μέκκας και για την πολιτιστική και θρησκευτική επιρροή της Τουρκίας.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον δυτικό προσανατολισμό, με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο, και έκανε αναφορά στους δεσμούς με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Οι σχέσεις με την Ινδία, είπε, έχουν πλέον στρατηγικό χαρακτήρα, ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Κεντρική Ασία. Για το 2027, προτεραιότητες είναι η αναβάθμιση της διαχείρισης κρίσεων και η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ασία. Τον Νοέμβριο, όπως είπε, υπογράφεται η ένταξη της Κύπρου στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας με την ASEAN.

Στη συζήτηση, βουλευτές έθεσαν ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, τη στελέχωση και τους πόρους του Υπουργείου, την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την άρση της θεώρησης εισόδου, το εμπάργκο όπλων και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Γιώργος Κάρουλλας και ο Χαράλαμπος Πετρίδης του ΔΗΣΥ αναφέρθηκαν στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και ρώτησαν για τους πόρους του Υπουργείου, τη Σένγκεν, την κατάργηση της θεώρησης και το εμπάργκο. Ο Γιώργος Λουκαΐδης και ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ ζήτησαν ενίσχυση του διπλωματικού σώματος και άσκησαν κριτική στον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής. Ο Λουκαΐδης διερωτήθηκε για τη συμβολή των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επίλυση του Κυπριακού και έθεσε ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ. Ο Δαμιανού ρώτησε για τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης και στις Βρετανικές Βάσεις.

Ο κ. Κόμπος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό τυγχάνουν χειρισμού σε άλλο επίπεδο. Για την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία, σημείωσε ότι από το 1974 καμία κυβέρνηση δεν την οδήγησε ενώπιον δικαστηρίου ώστε να υποχρεωθεί να αλλάξει στάση και πρόσθεσε ότι σημαντικό ρόλο έχει και η βούληση της τουρκικής πλευράς. Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστήριξε ότι η Κύπρος ασκεί πολυδιάστατη πολιτική, αναφέροντας τις σχέσεις με την Ινδία και τις χώρες του Κόλπου. Είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή και ότι μέρος της αποστολής του Υπουργείου είναι η διαφύλαξη της κρατικής υπόστασης.

Για την κατάργηση της θεώρησης εισόδου στις ΗΠΑ, ο υπουργός είπε ότι το τεχνικό σκέλος έχει ολοκληρωθεί, αλλά το πρόγραμμα έχει «παγώσει» από την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση, καθώς το θεωρεί μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Η Λευκωσία, πρόσθεσε, παρουσίασε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στοιχεία που, όπως ανέφερε, δεν συνηγορούν σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών ή της εγκληματικότητας. Για το εμπάργκο όπλων, είπε ότι υπάρχουν δύο νομοσχέδια στο Κογκρέσο, για ανανέωση της σχετικής ρύθμισης κάθε πέντε χρόνια και για μόνιμη άρση του εμπάργκο.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ο κ. Κόμπος είπε ότι η αρμόδια Επιτροπή δεν έχει καταθέσει σχετική πρόταση λόγω διαφωνιών στο εσωτερικό της. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει σύστημα επιβολής εθνικών κυρώσεων και ότι οι σχετικοί κανονισμοί βρίσκονται υπό επεξεργασία, με στόχο να μπορεί να επιβάλλει εθνικές κυρώσεις από το 2027. Για τις Βρετανικές Βάσεις, είπε ότι μετά την πτώση drone στο Ακρωτήρι τον Μάρτιο άρχισε διάλογος με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση έχει καταγράψει 28 αιτήματα από κοινότητες της περιοχής Ακρωτηρίου και 10 από την περιοχή Δεκέλειας.

Για τη Σένγκεν, ο υπουργός είπε ότι ολοκληρώθηκαν τα τεχνικά ζητήματα σύμφωνα με αξιολόγηση της Επιτροπής. Τα επόμενα βήματα, ανέφερε, περιλαμβάνουν έγκριση από το Συμβούλιο του ευρήματος της Επιτροπής και στη συνέχεια συζήτηση σε επίπεδο Συμβουλίου. Για την Πράσινη Γραμμή, σημείωσε ότι το Πρωτόκολλο 10 και ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής υποχρεώνουν την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκεί αποτελεσματικούς ελέγχους. Για όσους φθάνουν από το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, είπε ότι όποιος δικαιούται να περάσει στις ελεύθερες περιοχές θα εξακολουθήσει να δικαιούται και μετά την ένταξη στη Σένγκεν. Ανέφερε ακόμη ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις Βρετανικές Βάσεις για τους ελέγχους, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΕ και θα συζητηθεί στο Συμβούλιο.

Για τη συμμετοχή της Κύπρου στην COP31, την οποία συνδιοργανώνει η Τουρκία, ο υπουργός είπε ότι η Τουρκία προσκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία ύστερα από μεγάλη προσπάθεια. Η Λευκωσία, πρόσθεσε, θεωρεί ότι το ζήτημα αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και ζήτησε από τις Βρυξέλλες συντονισμό. Για την τουρκική επιρροή, ανέφερε ότι τουρκικές σειρές προβάλλονται σε 170 χώρες. Είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε εκπρόσωπο μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή με προτεραιότητα την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, ενώ διατέθηκαν χιλιάδες ευρώ για την αποκατάσταση εκκλησιών και σχολείων και τη στήριξη μοναστηριών στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Λίβανο ιδιαίτερης σημασίας για την Κύπρο και είπε ότι υπάρχει τακτική επικοινωνία με την κυβέρνηση της χώρας. Εξέφρασε ανησυχία για τον τερματισμό της λειτουργίας της UNIFIL στο τέλος του χρόνου και ανέφερε ότι Κύπρος και Λίβανος απευθύνθηκαν από κοινού στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη βιωσιμότητας υποθαλάσσιου καλωδίου. Για τη Συρία, είπε ότι η Τουρκία έχει σημαντική επιρροή, αλλά η Λευκωσία επιδιώκει επαφές. Χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια του Κατάρ, των ΗΑΕ και της Γαλλίας να αναπτύξουν επιρροή μέσω υποδομών και επενδύσεων, καθώς, όπως είπε, συμβάλλει σε εξισορρόπηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κτίριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κόμπος είπε ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και ότι οι προσφορές βρίσκονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ο εργολάβος που θα επιλεγεί θα έχει 70 εβδομάδες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο υπουργός χαρακτήρισε τη συζήτηση «εξαιρετικά εποικοδομητική». Είπε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Δημοκρατίας και, κατ’ επέκταση, της άσκησης κρατικής κυριαρχίας και της προστασίας της κρατικής υπόστασης. Για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα επανέλαβε ότι οι τεχνικές διεργασίες είναι έτοιμες, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθούν πολιτικές παράμετροι και να επιλεγεί η κατάλληλη χρονική συγκυρία.

Ο κ. Λουκαΐδης δήλωσε ότι η Κύπρος πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα ειρήνης και επέκρινε την κυβέρνηση για, όπως είπε, μεγαλύτερη ταύτιση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο κ. Κάρουλλας ζήτησε στοχευμένη ενίσχυση των πόρων και προσωπικού του Υπουργείου, ενώ ο κ. Πελεκάνος εξέφρασε ικανοποίηση για τη στρατηγική και τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ χαιρέτισε την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής και ρώτησε αν οι εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο θα αναθερμάνουν την πρόθεση για οριοθέτηση ΑΟΖ Κύπρου-Ελλάδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ