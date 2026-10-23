Στην Αθήνα η Αννίτα Δημητρίου: Συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για GSI και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κυπριακό και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κατά τη συνάντησή της με τον κ. Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επιπτώσεις των ενεργειών της Τουρκίας και της Λιβύης στην περιοχή.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής Κύπρου και Ελλάδας για αντιμετώπιση της τουρκικής αδιαλλαξίας, τόσο στο Κυπριακό όσο και σε ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την κ. Δημητρίου να ενημερώνει τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών για το ομόφωνο ψήφισμα της κυπριακής Βουλής, το οποίο ζητά τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων κατά της Τουρκίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ως πρόεδρος της Βουλής να αποστείλει επιστολές προς ομολόγους της στο εξωτερικό, επιδιώκοντας την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης των κυπριακών θέσεων.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Κατά τη συνάντησή της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, βασικό αντικείμενο αποτέλεσε η πρόοδος του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI).

Η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και την Ελλάδα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη τη σημασία αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα τα τελευταία χρόνια.

Συντονισμός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η επίσκεψη περιλάμβανε και συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συντονισμός των δύο χωρών σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας εντός των ευρωπαϊκών θεσμών.

Κοινός παρονομαστής όλων των επαφών ήταν η ανάγκη διατήρησης στενού συντονισμού μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας τόσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και για την προώθηση κοινών στρατηγικών και ενεργειακών στόχων.

Οι επαφές της προέδρου του ΔΗΣΥ στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να ολοκληρωθούν με συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.