Συνεργασία Κύπρου - Γαλλίας: Επικυρώνεται από τη Βουλή η συμφωνία SOFA

Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 8 Ιουνίου 2026, από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών. Η συμφωνία δεν περιορίζεται στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας. Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους στρατιωτικό και συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό της μιας χώρας μπορεί να βρίσκεται και να δραστηριοποιείται στο έδαφος της άλλης.

Το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25 Αυγούστου 2026. Με τη συμφωνία SOFA, διευρύνεται το πλαίσιο συνεργασίας και καθορίζονται κανόνες, καλύπτοντας τόσο τις κοινές δραστηριότητες όσο και το καθεστώς των δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτές.

Στους τομείς συνεργασίας περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή και δομική στρατιωτική συνεργασία, τα αμυντικά συστήματα και οι τεχνολογίες, η έρευνα και ανάπτυξη, η προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών της Κύπρου και της Γαλλίας.

Η συνεργασία μπορεί να υλοποιείται μέσω διαλόγου υψηλού επιπέδου και διαβουλεύσεων για την αμυντική πολιτική και τις στρατηγικές προκλήσεις, στρατιωτικής εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικού, επισκέψεων, ασκήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Προβλέπεται, επίσης, υλικοτεχνική υποστήριξη, χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προσωρινή στάθμευση δυνάμεων και διευκόλυνση αεροπορικών και ναυτικών μέσων.

Η σημασία των συγκεκριμένων προβλέψεων βρίσκεται στη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου για δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό, κοινές διαδικασίες και πρακτικές διευκολύνσεις.

Μέσα από το κείμενο της συμφωνίας, καθίσταται σαφές με ξεκάθαρο τρόπο, το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να πράττει το προσωπικό του αποστέλλοντος κράτους στο έδαφος του κράτους υποδοχής.

Η συμφωνία ορίζει ρητά ότι το προσωπικό της μιας χώρας δεν συμμετέχει στην προετοιμασία ή εκτέλεση επιχειρήσεων για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στη χώρα υποδοχής. Επίσης, δεν συμμετέχει στην προετοιμασία ή εκτέλεση πολεμικών ή πολεμοειδών επιχειρήσεων ούτε σε ενέργειες για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας, εκτός εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εκ των προτέρων και γραπτώς.

Η πρόνοια αυτή είναι ουσιώδης, καθώς αποσαφηνίζει ότι η παρουσία στρατιωτικού προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως εξουσιοδότηση για συμμετοχή σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, το προσωπικό και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών του οφείλουν να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους υποδοχής.

Η SOFA καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την είσοδο και την αναχώρηση του προσωπικού, καθώς και για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής ενημερώνονται για την ταυτότητα του προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων, για τον εξοπλισμό που εισέρχεται στη χώρα και για τις ημερομηνίες μετακίνησης. Η ενημέρωση προβλέπεται, όπου είναι δυνατόν, να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

Το στρατιωτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και διαταγή αποστολής ή ισοδύναμο έγγραφο από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Παράλληλα, η συμφωνία δεν δημιουργεί δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής.

Ως προς τον οπλισμό, επιτρέπεται η κατοχή, μεταφορά και χρήση υπηρεσιακών όπλων και πυρομαχικών κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους υποδοχής. Αντίστοιχα, η είσοδος στρατιωτικών οχημάτων, η υπέρπτηση, η προσγείωση αεροσκαφών και η προσέγγιση πλοίων υπόκεινται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και, όπου απαιτείται, σε προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων αρχών. Οι πρόνοιες αυτές συνδυάζουν τη διευκόλυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με την τήρηση των εθνικών διαδικασιών και τον έλεγχο των σχετικών μετακινήσεων.