Μαρίνα Λάρνακας: Το Άλμα θα καταθέσει πρόταση νόμου για να δοθεί η διαχείριση σε ιδιώτη

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση «εμπαίζει τους πολίτες της Λάρνακας», μεταθέτοντας συνεχώς τις αποφάσεις και τις ευθύνες. Προσθέτει ότι, μετά τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν την παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας στη Βουλή, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα αναζητήσει λύση.

Σύμφωνα με το Άλμα, λύση μπορεί να δοθεί με τροποποίηση 11 λέξεων στον νόμο περί Διαχείρισης Μαρίνων. Η αλλαγή, όπως αναφέρει, θα δώσει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου την εξουσία, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, να συνάπτει σύμβαση με ιδιώτη για τη διαχείριση της μαρίνας, με βάση τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

«Τη Δευτέρα καταθέτουμε σχετική πρόταση νόμου, με πρωτοβουλία βουλευτών του Κινήματος Άλμα», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «η Λάρνακα δεν αντέχει άλλες αναβολές και δικαιολογίες».