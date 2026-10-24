Οι αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών παραμένουν πιο σημαντικές από ποτέ, ανέφερε το Σάββατο η Λευκωσία, με αφορμή την Ημέρα του ΟΗΕ.
Λευκωσία: Πιο σημαντικός από ποτέ ο σεβασμός του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ
Με αφορμή την Ημέρα του ΟΗΕ, η Κύπρος επαναβεβαίωσε την προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη, στο διεθνές δίκαιο και στην αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι, με την ευκαιρία της 81ης επετείου του ΟΗΕ, η Κύπρος επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στην αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία.
Για την Κύπρο, σημείωσε το Υπουργείο, οι αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ παραμένουν πιο σημαντικές από ποτέ.
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