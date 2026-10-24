Λευκωσία: Πιο σημαντικός από ποτέ ο σεβασμός του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι, με την ευκαιρία της 81ης επετείου του ΟΗΕ, η Κύπρος επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στην αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία.

Για την Κύπρο, σημείωσε το Υπουργείο, οι αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ παραμένουν πιο σημαντικές από ποτέ.