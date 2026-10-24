Ντιάν: Η διαρκής πρόοδος προϋποθέτει συνεργασία και κοινή δέσμευση

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ο κ. Ντιάν μετέφερε μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως ανέφερε, ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι «την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών γιορτάζουμε όχι μόνο έναν Οργανισμό, αλλά μια ιδέα: το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε για την προώθηση της ειρήνης, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Εδώ και 81 χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη δίνουν ζωή σε αυτή την ιδέα. Επιλύουν διαφορές με διπλωματία και νόμους, όχι με όπλα. Εργάζονται για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πόλεμο, καταστροφές και εκτοπισμό. Από τις μεταφορές, το εμπόριο και την τεχνολογία έως την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, την προάσπιση της ισότητας των φύλων και τη διεύρυνση των ευκαιριών για γυναίκες και κορίτσια, καθώς και την εξασφάλιση ίσης φωνής για όλες τις χώρες στη διεθνή σκηνή, τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν ουσιαστικό μέρος του ιστού του κόσμου μας. Και είναι πιο απαραίτητα από ποτέ», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε επίσης ότι «ο κόσμος μας συγκλονίζεται από συγκρούσεις, δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση, σημαδεύεται από τις αυξανόμενες ανισότητες και μεταμορφώνεται από τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητά μας να τις διαχειριστούμε. Τώρα είναι η ώρα να επαναβεβαιώσουμε τις αξίες που έδωσαν ζωή στα Ηνωμένα Έθνη: διάλογος αντί για διχασμό, συνεργασία αντί για αντιπαράθεση, αλληλεγγύη αντί για φόβο».

Κάλεσε όλες τις χώρες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στις κοινές αυτές αξίες και στις υποχρεώσεις που τις στηρίζουν. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, ας παραμείνουμε σταθεροί στην αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Ας εργαστούμε για την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να υπηρετούν καλύτερα τους λαούς και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Ντιάν, το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα έχει ιδιαίτερη απήχηση στην Κύπρο. «Κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους να υπερβαίνουν τις διαφορές τους, να χτίζουν εμπιστοσύνη, να ενισχύουν τις κοινότητες και να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό το πνεύμα αποτυπώνεται στο σημερινό θέμα, “Η Κύπρος και τα Ηνωμένα Έθνη: Συνεργασία για την Ειρήνη και την Πρόοδο”, γιατί η διαρκής πρόοδος δεν επιτυγχάνεται από μόνη της. Οικοδομείται μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και την κοινή δέσμευση για το κοινό καλό», είπε.

Πρόσθεσε ότι το θέμα της εκδήλωσης αποτυπώνει και την ουσία του έργου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο: να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, να καλλιεργούν την κατανόηση και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

«Σε ολόκληρο το νησί, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου, στη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενδυνάμωση των νέων. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι υπερήφανα που συνεργάζονται μαζί τους, καθώς και με τους εταίρους μας και από τις δύο πλευρές, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινότητες», σημείωσε.

Ο κ. Ντιάν υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Λήδρα Πάλας, έναν χώρο που εδώ και καιρό συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. «Σε μια εποχή που ο κόσμος συχνά μοιάζει διχασμένος, αυτό μας υπενθυμίζει ότι ο διάλογος παραμένει ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία μας για την οικοδόμηση της κατανόησης και της ειρήνης», τόνισε.

Ευχαρίστησε τους οργανισμούς και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών που συμμετείχαν, καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ομάδες νέων, τα σχολεία, τις κοινοτικές ενώσεις και τους εθελοντές, «των οποίων η ενέργεια και η αφοσίωση κατέστησαν δυνατή τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης».

Ευχαριστίες απηύθυνε και στο Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για τη στήριξή του. «Χάρη στο Ίδρυμα, ο φετινός εορτασμός έγινε μια πραγματικά δημόσια γιορτή, όπου άνθρωποι από όλη την Κύπρο μπορούν να συναντηθούν με εταίρους των Ηνωμένων Εθνών και της κοινωνίας των πολιτών, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να εξερευνήσουν τρόπους συμβολής στην ειρήνη και την πρόοδο», πρόσθεσε.

«Σας ενθαρρύνω, εσάς και τις οικογένειές σας, να επισκεφθείτε τα περίπτερα, να γνωρίσετε τους αφοσιωμένους ανθρώπους πίσω από τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται εδώ, να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, να κάνετε ερωτήσεις και να ανακαλύψετε νέους τρόπους συμβολής σε ένα πιο ειρηνικό, συμπεριληπτικό και βιώσιμο μέλλον», κατέληξε.

Εκατοντάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το Λήδρα Πάλας, στη Λευκωσία, για να ενημερωθούν για το έργο του ΟΗΕ στο νησί και να συνομιλήσουν με μέλη των οργανισμών του που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Ενημερωτικά περίπτερα είχαν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους. Στους επισκέπτες προσφέρθηκαν επίσης τοπικά εδέσματα και αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διπλωμάτες και εκπρόσωποι και από τις δύο κοινότητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ