Πρόωρη προεδρολογία: Το αθέατο τίμημα για τη Δημοκρατία

Στην Κύπρο, η προεκλογική περίοδος τείνει να μετατρέπεται σε μόνιμη πολιτική κατάσταση. Δεκαέξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028, οι διεργασίες για την επόμενη αναμέτρηση έχουν ήδη αποκτήσει δυναμική, επηρεάζοντας τις στρατηγικές της κυβέρνησης, τις επιλογές των κομμάτων και τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πέντε αναλυτές, μιλώντας στον «Π», εξετάζουν τις διαφορετικές όψεις αυτής της πραγματικότητας και καταγράφουν το αθέατο τίμημα για τη Δημοκρατία. Όπως επισημαίνουν, ένας από τους βασικότερους κινδύνους που αναδύονται από τη διαρκή προσήλωση στην επόμενη κάλπη, είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από την ουσιαστική παραγωγή πολιτικής στην εξυπηρέτηση εκλογικών σκοπιμοτήτων. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός υποχωρεί μπροστά στους βραχυπρόθεσμους πολιτικούς υπολογισμούς, δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις κινδυνεύουν να αναβληθούν υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους, ενώ περιορίζονται τα περιθώρια συναίνεσης για κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και για το Κυπριακό. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της χώρας ή τις εκλογικές ισορροπίες και κατά πόσο η αντιπολίτευση ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην εξουσία ή προσαρμόζει τη στάση της στους σχεδιασμούς για το 2028. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται ολοένα πιο προσωποκεντρική, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από υποψηφιότητες, συμμαχίες και εκλογικούς συσχετισμούς, αντί για τις πολιτικές που έχει ανάγκη η χώρα. Η αίσθηση του πολίτη Πέρα, όμως, από τις επιπτώσεις στη διακυβέρνηση, οι αναλυτές αναδεικνύουν και μια βαθύτερη συνέπεια. Τη φθορά της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Η εικόνα μιας αδιάκοπης μάχης για την εξουσία ενισχύει, όπως προειδοποιούν οι συνομιλητές μας, την αίσθηση στους πολίτες ότι το κύριο μέλημα του πολιτικού και κομματικού προσωπικού δεν είναι η επίλυση των προβλημάτων τους, αλλά η κατάκτηση και διατήρηση της καρέκλας. Ότι τελικά η πολιτική αντιπαράθεση αφορά περισσότερο το ποιος θα βρεθεί στην εξουσία παρά το τι θα πράξει όταν την αναλάβει. Μια αντίληψη που, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αντ...