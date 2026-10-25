Η μεγάλη σκακιέρα της Λιβύης: Το αμερικανικό σχέδιο ενοποίησης, η Τουρκία και το παρασκήνιο του τουρκολιβυκού Μνημονίου

Για πολλούς ειδικούς σε θέματα διεθνών σχέσεων η απόφαση του Κοινοβουλίου της Λιβύης ήταν αναμενόμενη λόγω της αλλαγής που επήλθε στις σχέσεις της ανατολικής Λιβύης και της Τουρκίας. Ωστόσο αρκετά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «μεγάλη ανατροπή» λόγω της προηγούμενης στάσης που τήρησε απέναντι στο τουρκολιβυκό Μνημόνιο η Βουλή της Λιβύης.

Ιστορικό

Σε δηλώσεις στον «Π», ο διεθνολόγος δρ Αλέξανδρος Ζαχαριάδης (ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του London School of Economics) υπενθύμισε ότι μετά την πτώση και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι ξέσπασε εμφύλιος στη Λιβύη και σταδιακά η χώρα διαιρέθηκε στα δύο. Στη δυτική Λιβύη επικράτησε η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, ενώ στην ανατολική πλευρά της χώρας επικράτησε μια δεύτερη κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το λιβυκό Κοινοβούλιο και τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που εδρεύει στην Τρίπολη, στηριζόταν και από την Τουρκία και οι δύο πλευρές υπέγραψαν το 2019 το τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης απέρριψε τη συμφωνία με απόφαση το 2020 και έτσι το τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν είχε ισχυρή εσωτερική νομιμοποίηση.

Ακολούθως ανέφερε ότι από τότε έχουν σημειωθεί κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις στην ανατολική Λιβύη. Ενισχύθηκε πολιτικά η θέση της οικογένειας του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με τον οποίο ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας η Τουρκία. Επεσήμανε επίσης την προσπάθεια των ΗΠΑ για ενοποίηση της χώρας και την εμπλοκή της Τουρκίας στην προσπάθεια επίτευξης του αμερικανικού σχεδίου για ενιαίο κράτος στη Λιβύη. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων το Κοινοβούλιο της Λιβύης άλλαξε στάση, επικυρώνοντας το Μνημόνιο.

Αμερικανικοί σχεδιασμοί

Κληθείς να εξηγήσει τους στόχους που υπηρετεί το σχέδιο των ΗΠΑ για ενοποίηση της Λιβύης, ο δρ Ζαχαριάδης ανέφερε ότι συνδέεται και με τον ρωσικό παράγοντα, ο οποίος σε κάποια φάση είχε παρεισφρήσει κυρίως στην πλευρά του Χαφτάρ. Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της περιοχής, τονίζοντας ότι η Αίγυπτος στα ανατολικά της Λιβύης και το Μαρόκο στα δυτικά είναι χώρες που διαδραματίζουν ρόλο τόσο στην κανονικοποίηση του Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη πολιτική που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ.

Συνεχίζοντας, είπε ότι στα πλαίσια αυτών των σχεδιασμών, ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά θα παραμείνει Πρωθυπουργός ή θα αναλάβει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του. Παράλληλα, στο προεδρικό ή εκτελεστικό συμβούλιο θα συμμετέχει κάποιο μέλος της οικογένειας Χαφτάρ, είτε ο ίδιος ο Χαλίφα Χαφτάρ είτε ο γιος του Σαντάμ, ο οποίος διαδραματίζει πλέον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Τουρκία

Αναφερόμενος στον ρόλο της Άγκυρας στη Λιβύη, ο δρ Ζαχαριάδης τόνισε ότι η τουρκική πολιτική άλλαξε από το 2023 και μετά. Μέχρι τότε υποστήριζε την κυβέρνηση της Τρίπολης, στην οποία παρείχε εξοπλισμό και στρατιωτική υποστήριξη. Υπενθύμισε δε ότι, κατά την περίοδο 2018-2019, οι δυνάμεις του Χαφτάρ εμφανίζονταν στρατιωτικά ισχυρότερες από εκείνες της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Ωστόσο η παρέμβαση της Τουρκίας, όπως είπε, εξισορρόπησε τη στρατιωτική κατάσταση. Εκείνη την περίοδο, συμπλήρωσε, οι σχέσεις της Τουρκίας με τον Χαλίφα Χαφτάρ ήταν εχθρικές. Σταδιακά, όμως, η Άγκυρα μετατόπισε την πολιτική της, αναπτύσσοντας πολύ στενές σχέσεις με τους γιους του Χαφτάρ, ιδιαίτερα με τον Σαντάμ Χαφτάρ. Έτσι, η Άγκυρα άρχισε να παρέχει και στην πλευρά Χαφτάρ εξοπλισμό, διπλωματική υποστήριξη και οικονομικά εφόδια, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενοποίησης της χώρας.

Κύπρος και Ελλάδα

Ερωτηθείς εάν η Κύπρος είχε κάποια εμπλοκή στις εξελίξεις στη Λιβύη, ο δρ Ζαχαριάδης ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εμπλοκή κυρίως μέσω της Ελλάδας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά την περίοδο 2019-2021, τόνισε, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος στήριζαν την πλευρά του Χαφτάρ. Αντίθετα, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, η ΕΕ, ο ΟΗΕ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν στενότερες σχέσεις με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Επομένως, υπήρχαν διαφορετικές γραμμές ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκαθάρισε δε ότι η κυπριακή διπλωματία δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο ρόλο αλλά ακολουθούσε την Ελλάδα. Τόνισε ότι υπάρχουν οι ελληνικές αξιώσεις σε σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), τις έρευνες για το φυσικό αέριο (κοιτάσματα ανοικτά της Κρήτης) και την ηλεκτρική διασύνδεση. Βέβαια, όπως είπε, η πόντιση του καλωδίου δεν προϋποθέτει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανέφερε ότι εκτός από το οικονομικό ρίσκο υπάρχει και το γεωπολιτικό. Διερωτήθηκε δε ποια θα είναι τελικά η αντίδραση της Τουρκίας. Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να αποκτήσει απέναντί της ακόμη ένα κράτος που θα έχει την ίδια αντίληψη με την Τουρκία για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αντιδραστική πολιτική

Αυτό που ανέδειξαν οι τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι ότι μειώνεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της Ελλάδας στη Λιβύη, ανέφερε ο δρ Ζαχαριάδης. Υποστήριξε επίσης ότι διαφάνηκε πως η ελληνική διπλωματία δεν διαθέτει μια μακρόπνοη στρατηγική απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Αντιθέτως, είπε, είναι αντιδραστική. «Αντιδρά στις εξελίξεις αντί να προσπαθεί να τις καθορίσει», πρόσθεσε. Βέβαια, τόνισε, το ερώτημα είναι σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να τις καθορίσει. Εδώ, σημείωσε, υπεισέρχονται ορισμένα κλασικά ζητήματα των διεθνών σχέσεων. Η ισορροπία ισχύος δεν είναι με το μέρος της Ελλάδας, η οποία δεν διαθέτει τους πόρους για να διαδραματίσει τον ενισχυμένο ρόλο που θα επιθυμούσε, για παράδειγμα, στη Λιβύη. «Νομίζω», συμπλήρωσε, «ότι αυτή η εξέλιξη συνοψίζει τα όρια της ελληνικής διπλωματίας».

Ακολούθως, είπε ότι η Ελλάδα όπως και η Κύπρος επιχειρούν να αξιοποιήσουν διάφορα εργαλεία, είτε πρόκειται για τριμερείς συνεργασίες είτε για την προσέγγιση συγκεκριμένων εταίρων. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτά δεν αποτελούν πάντοτε μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής. Συχνά είναι αντιδράσεις σε εξελίξεις που έχουν ήδη συντελεστεί.

Νέες ισορροπίες;

Κληθείς να απαντήσει εάν θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση που ενοποιηθεί η Λιβύη, ο δρ Ζαχαριάδης είπε ότι προφανώς θα εξαλειφθεί μια εστία σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή που θα συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας. «Δεν πρόκειται», όπως είπε, «για μια παγωμένη σύγκρουση, όπως είναι το Κυπριακό, αλλά για έναν εμφύλιο πόλεμο, η ένταση του οποίου αυξομειώνεται από το 2011 και ιδιαίτερα από το 2014». Το ερώτημα, όμως, θα είναι ποιος θα διαθέτει την επιρροή στο νέο κράτος. Προφανώς, όπως είπε, η Τουρκία θα έχει σημαντική επιρροή.

Ανέφερε επίσης ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ προσβλέπουν σε ένα ενιαίο κράτος, με το οποίο θα μπορούν να συνομιλούν και να συνεργάζονται. Έφερε ως παράδειγμα την προσπάθεια αντιμετώπισης του Μεταναστευτικού, τονίζοντας ότι η Λιβύη αποτελεί μία από τις βασικές διαδρομές μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, ιδιαίτερα προς την Ιταλία. Παράλληλα, λόγω του κατακερματισμού της χώρας και των συγκρούσεων, έχουν αναπτυχθεί διάφορες παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχουν, συμπλήρωσε, διεθνείς αναφορές που συνδέουν δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης με δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και συνθετικών ναρκωτικών όπως το captagon, μέσω λιμανιών όπως το Τομπρούκ και η Βεγγάζη. Υποστήριξε δε ότι μια ενιαία κυβέρνηση θα μπορούσε, θεωρητικά, να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων.

Οι ανταγωνισμοί

Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό των κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο, ο δρ Ζαχαριάδης εξήγησε ότι υπάρχει η αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και οι γνωστές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου με την Τουρκία, λόγω των χρόνιων ζητημάτων του Κυπριακού και του Αιγαίου. Ωστόσο, υπογράμμισε, οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται σε μια πολύ πιο δυναμική κατάσταση. Συνεργάζονται με διαφορετικές πλευρές, ανάλογα με το ζήτημα. Κράτη που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη Συρία μπορεί να έχουν κοινή αντίληψη για ορισμένες εξελίξεις στη Λιβύη. Η Αίγυπτος, για παράδειγμα, διατηρεί συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, τόσο λόγω της Γάζας όσο και λόγω των ευρύτερων εξελίξεων στον αραβικό κόσμο. Άρα, όπως είπε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Επομένως, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την Ανατολική Μεσόγειο με τη λογική δύο σταθερών και αμετάβλητων στρατοπέδων.

Τουρκική επιρροή

Ακολούθως ο δρ Ζαχαριάδης κλήθηκε να απαντήσει ποια άλλα κράτη βρίσκονται σήμερα υπό τουρκική επιρροή, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Πέραν της Λιβύης, όπως είπε, η Τουρκία έχει ισχυρή επιρροή στη Συρία. Ανέφερε επίσης ότι η τουρκική επιρροή επεκτείνεται και στο Ιράκ, το οποίο επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο Κουρδικό. Παράλληλα, υπάρχει τουρκική επιρροή και νοτιότερα, προς το Κέρας της Αφρικής, ιδιαίτερα στη Σομαλία. Αλλά και σε άλλα κράτη της περιοχής στα οποία παρέχει εξοπλισμούς ή διατηρεί στρατεύματα, όπως το Κατάρ.

Εξήγησε δε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια πρόσφερε στην Άγκυρα τη δυνατότητα να παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό σε άλλες χώρες και να αναπτύσσει σχέσεις με διάφορα κράτη. Πρόκειται πλέον για μια χώρα που διαθέτει πολύ ενισχυμένη αμυντική βιομηχανία και επιδιώκει να εξάγει τα προϊόντα της. «Όταν διαθέτεις τη δική σου αμυντική βιομηχανία», πρόσθεσε, «μπορείς πολύ πιο εύκολα να παρέχεις εξοπλισμούς σε άλλα κράτη και, μέσω αυτής της διαδικασίας, να αποκτάς ή να ενισχύεις την πολιτική και διπλωματική σου επιρροή».