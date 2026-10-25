Πρώτο crash test για τη Σοφία το σημερινό Καταστατικό Συνέδριο - Ώρα αποφάσεων για το μέλλον της ΕΔΕΚ

Το συνέδριο διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο εσωκομματικό περιβάλλον, καθώς η προσπάθεια ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής της εκπροσώπησης στις εκλογές του Μαΐου, συνοδεύεται από διαφωνίες για τη διαδικασία και τη νομιμότητα της σύγκλησής του.

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί σημαντική πολιτική δοκιμασία για τη νέα ηγεσία του κόμματος, υπό τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καθώς καλείται να προωθήσει αλλαγές στη λειτουργία της ΕΔΕΚ, την ώρα που εξακολουθούν να καταγράφονται εσωκομματικές αντιδράσεις.

Οι αντιδράσεις και η επιστροφή διαγραφέντων στελεχών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των έντεκα μελών του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία έχουν εγείρει ζήτημα νομιμότητας του Καταστατικού Συνεδρίου, αμφισβητώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Παράλληλα, η σημερινή διαδικασία πραγματοποιείται υπό το βάρος των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων που σημάδεψαν την ΕΔΕΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιστροφή στελεχών που είχαν διαγραφεί επί προεδρίας Μαρίνου Σιζόπουλου, μετά την απόφαση για άρση των διαγραφών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης και ο πρώην βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, η παρουσία των οποίων αναμένεται να έχει ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό.

Οι αλλαγές που προτείνονται στο καταστατικό

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται οι προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές, με στόχο την αναδιοργάνωση των κομματικών δομών και την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Μεταξύ των εισηγήσεων που έχουν τεθεί προς συζήτηση περιλαμβάνονται η κατάργηση θέσεων στην ηγετική πυραμίδα, η καθιέρωση ορίου θητειών για κομματικούς αξιωματούχους και η ενίσχυση της λογοδοσίας.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η υποχρεωτική οικονομική εισφορά αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων του κόμματος, καθώς και η επιλογή υποψήφιων βουλευτών μέσα από εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία παρουσιάζει η εισήγηση για αυτόνομη κάθοδο της ΕΔΕΚ στις προεδρικές εκλογές, καθώς ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των εκλογών του 2028 και τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Το οικονομικό και πολιτικό στοίχημα

Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΔΕΚ καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της εκλογικής αποτυχίας του Μαΐου, η οποία την άφησε εκτός Βουλής.

Πέραν της απώλειας κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, καθώς η νέα πραγματικότητα συνεπάγεται απώλεια κρατικής χρηματοδότησης που ξεπερνά τις 500 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Η ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και αναδιοργάνωσης των κομματικών μηχανισμών προσδίδει πρόσθετη σημασία στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Την ίδια ώρα, η ΕΔΕΚ καλείται να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της παρουσία και να αναζητήσει τρόπους επανασύνδεσης με την κοινωνία, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανακατατάξεις και την ενίσχυση νέων κομματικών σχηματισμών.

Το βλέμμα στο Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου

Το Καταστατικό Συνέδριο αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό στην πορεία προς το Εκλογικό Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για τις 12 και 13 Δεκεμβρίου.

Στο Εκλογικό Συνέδριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω το τοπίο σε σχέση με τη νέα οργανωτική και ηγετική δομή του κόμματος, στη βάση και των καταστατικών αλλαγών που θα εγκριθούν.

Το βασικό ζητούμενο για τη σημερινή διαδικασία είναι κατά πόσο θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικής επανεκκίνησης ή αν οι εσωκομματικές διαφωνίες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία της ΕΔΕΚ τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή της στο κοινοβουλευτικό και ευρύτερο πολιτικό προσκήνιο αποτελεί την κυριότερη πρόκληση.