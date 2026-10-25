Εκτός ΑΚΕΛ επ’ αόριστον ο Κώστας Κώστα - Tι οδήγησε στην αποβολή του

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Alpha της Κυριακής», η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα στις αρχές Οκτωβρίου, στη βάση έκθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του ΑΚΕΛ, η οποία εξέτασε καταγγελίες εναντίον του τέως βουλευτή και διαπίστωσε, σύμφωνα με κομματικές πηγές, σειρά αντικομματικών και αντικαταστατικών συμπεριφορών που έπλητταν το κύρος του κόμματος.

Ο Κώστας Κώστα επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικώς για την απόφαση στις αρχές Οκτωβρίου, χωρίς να θελήσει να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

«Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά στις αρχές Οκτωβρίου ότι η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού αποφάσισε την επ’ αόριστον αποβολή μου από το κόμμα. Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε άλλη δήλωση για το θέμα», ανέφερε.

Πηγές από την Εζεκία Παπαϊωάννου επιβεβαίωσαν, επίσης, την επιβολή της ποινής, αποδίδοντάς την σε σειρά αντικομματικών συμπεριφορών. Πρόκειται για τη δεύτερη αυστηρότερη πειθαρχική ποινή που προβλέπει το καταστατικό του ΑΚΕΛ, μετά τη διαγραφή.

Το χρονικό της ρήξης

Ο Κώστας Κώστα υπηρέτησε ως βουλευτής Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες, από το 2011, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2021 αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, συγκεντρώνοντας 6.212 ψήφους.

Οι σχέσεις του με την ηγεσία του ΑΚΕΛ είχαν επιδεινωθεί μετά τη διαφωνία του με την απόφαση του κόμματος να στηρίξει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη στις προεδρικές εκλογές του 2023, γεγονός που τον οδήγησε στην παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή.

Νέα ένταση προκλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να εξαιρέσει τους Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού από τον περιορισμό των τριών κοινοβουλευτικών θητειών, επιτρέποντάς τους να επαναδιεκδικήσουν βουλευτική έδρα.

Ο Κώστας Κώστα είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία και την απογοήτευσή του για την απόφαση, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τύχει αντίστοιχης εξαίρεσης.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», το ενδεχόμενο εξαίρεσής του είχε τεθεί από τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, το συλλογικό όργανο έκρινε ότι ο τέως βουλευτής δεν ενέπιπτε στον στενό πολιτικό πυρήνα του κόμματος, όπως προβλέπει η σχετική καταστατική πρόνοια.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ενδεχόμενη συμμετοχή του Κώστα Κώστα στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ, καθώς και οι δημόσιες αναφορές περί πιθανής ανεξάρτητης υποψηφιότητάς του, επιβάρυναν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο ίδιος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα.

Τον Ιούνιο του 2026, μετά τις βουλευτικές εκλογές, ο Κώστας Κώστα κατήγγειλε, σε συνέντευξή του στο Lemesos TV, οργανωμένη εκστρατεία λασπολογίας και διάδοση συκοφαντικών φημών σε βάρος του από συγκεκριμένα στελέχη του ΑΚΕΛ.

Οι λόγοι της αποβολής

Σύμφωνα με τον «Alpha της Κυριακής», η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του τέως βουλευτή και εισηγήθηκε την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Πηγές του κόμματος ανέφεραν στο ίδιο μέσο ότι ο Κώστας Κώστα είχε κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.

Στο δημοσίευμα γίνεται, επίσης, αναφορά στο ζήτημα της επιστροφής του εφάπαξ ποσού που αναλογεί στον τέως βουλευτή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κώστας Κώστα δεν προτίθεται να επιστρέψει το ποσό στο κόμμα, στοιχείο που φέρεται να προσμέτρησε στην απόφαση αποβολής του.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει τις Κομματικές Ομάδες Βάσης για την απόφαση και το σκεπτικό της.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια ποινή είχε επιβληθεί τον Μάιο του 2015 και στον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Νίκο Κατσουρίδη, στη σκιά της υπόθεσης της Δρομολαξιάς.