Καρούσος κατά ΥΠΟΙΚ για το Smile Project: Η Πολιτεία απαιτεί βιωσιμότητα, αλλά τιμωρεί την προσπάθεια

Όπως σημειώνει, το Σωματείο Autism Support Famagusta, το οποίο λειτουργεί το Smile Project για ενήλικα άτομα με αυτισμό, προσπαθεί εδώ και πέντε χρόνια να αναγνωριστεί ως Φιλανθρωπική Οντότητα. Η αναγνώριση θα επέτρεπε οι δωρεές προς το Σωματείο να δικαιούνται τις προβλεπόμενες φορολογικές εκπτώσεις.

Ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι, στην απάντησή του, το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει πως η είσπραξη οποιωνδήποτε τροφείων θεωρείται εμπορική, κερδοσκοπική ή οικονομική δραστηριότητα. «Δηλαδή, ένα μη κερδοσκοπικό Κέντρο που φροντίζει άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζεται ως οικονομική δραστηριότητα επειδή οι οικογένειες καταβάλλουν ένα μικρό ποσό για τη λειτουργία του», προσθέτει.

«Από τη μια, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απαιτεί οικονομική βιωσιμότητα, με τα τροφεία να αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης. Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται τη φορολογική αναγνώριση λόγω αυτών των τροφείων. Είναι δυνατόν η ίδια η Πολιτεία να δημιουργεί τέτοιες αντιφάσεις;» διερωτάται.

«Καλώ προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για να τερματιστεί αυτή η αδικία. Και προς τον Υπουργό Οικονομικών επαναλαμβάνω: Κύριε Υπουργέ, ελάτε μια μέρα στο Smile Project. Δείτε από κοντά τι περνούν αυτές οι μητέρες και οι οικογένειές τους. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα χαμογελάσετε!», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ