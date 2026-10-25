Κατεχόμενα: Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο UBP μετά τις εσωκομματικές κάλπες - 17 ενστάσεις και απόφαση παραίτησης «υπουργού»

Σύμφωνα με το τουρκοκυπριακό μέσο Bugün Kıbrıs, στην εσωκομματική διαδικασία συμμετείχαν 8.929 ψηφοφόροι, ωστόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε αντιδράσεις και αμφισβητήσεις. Συνολικά 17 υποψήφιοι υπέβαλαν ενστάσεις, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί επανακαταμέτρηση των ψήφων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Χακάν Ντιντσιουρέκ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων του UBP για τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα Detay Kıbrıs και Gıynık Gazetesi, ο Ντιντσιουρέκ γνωστοποίησε επίσης ότι θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του λεγόμενου υπουργού Υγείας στον Τουρκοκύπριο «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Η ανακοίνωσή του προσθέτει νέα διάσταση στην εσωκομματική κρίση, καθώς η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων συνοδεύεται πλέον από την απόφαση αποχώρησης ενός στελέχους της «κυβέρνησης».

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η επίσημη υποβολή και αποδοχή της παραίτησής του, ενώ η διαδικασία επανακαταμέτρησης αναμένεται να καθορίσει την τελική εικόνα των εσωκομματικών αποτελεσμάτων.