«Σεισμός» στο ΚΕΕ στα κατεχόμενα: Εσπευσμένα στην Άγκυρα ο Ουστέλ, «πόλεμος» για τις κάλπες και υπουργός προς παραίτηση

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, η επαλήθευση των ηλεκτρονικών αρχείων καταμέτρησης πραγματοποιείται σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΕ, μετά από 17 ενστάσεις που υποβλήθηκαν το Σάββατο βράδυ και χθες, αφού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Η καταμέτρηση έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και οι 17 που διαμαρτύρονται ζητούν καταμέτρηση των ψήφων με το χέρι.

Η Χαμπέρ Κίπρις γράφει ότι το ΚΕΕ υποχρεούται από το «νόμο» να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός 48 ωρών από τις εκλογές. Μετά την επαλήθευση, ο οριστικός κατάλογος των υποψηφίων «βουλευτών» αναμένεται να δημοσιοποιηθεί.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το Σάββατο και την υποβολή των 17 ενστάσεων, οι κάλπες στο αθλητικό κέντρο Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου έγινε το συνέδριο του ΚΕΕ, τέθηκαν από «αστυνομική» φρούρηση και τα αποτελέσματα δόθηκαν στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο». Η καταμέτρηση των ψήφων με το χέρι και όχι ηλεκτρονικά όπως έγινε αρχικά, επρόκειτο να γίνει σήμερα επιτόπου στο αθλητικό κέντρο, παρουσία ατόμων από το «ανώτατο εκλογικό» από μια ευρεία ομάδα, αλλά αυτό – όπως γράφουν τα τ/κ ΜΜΕ – δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ομάδες της «αστυνομίας» συνεχίζουν να φρουρούν τις κάλπες, ενώ όσοι υπέβαλαν ενστάσεις και τα μέλη των οικογενειών τους συνεχίζουν να περιμένουν στην αίθουσα.

Σύμφωνα με τη Ντιαλόγκ μεταξύ των 17 που υπέβαλαν ένσταση είναι ο νυν «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Όζτουρκλερ (ΣΣ: ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα πλαστά πτυχία), ο «βουλευτής» Τρικώμου Εμράχ Γιεσίλιμαρκ (ΣΣ: ο οποίος βρέθηκε να κατέχει πλαστό πτυχίο) και η «βουλευτής» Αμμοχώστου Ρεσμιγιέ Έρογλου Τσιαναλτάι κόρη του Ντερβίς Έρογλου η οποία ωστόσο με ανάρτησή της σήμερα ανακοίνωσε ότι δεν υπέβαλε ένσταση.

Ο Χακάν Ντιντσγιουρέκ «υπουργός υγείας», ο οποίος βρέθηκε στην 6η θέση στη λίστα της Αμμοχώστου και φαίνεται να ικανοποιήθηκε από το αποτέλεσμα, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητα του και θα παραιτηθεί από τη θέση του «υπουργού». Ο Ρεντίφ Νουρέλ στην Κερύνεια, ο οποίος βρέθηκε στην 8η θέση, ήταν ο υποψήφιος που αντέδρασε πιο έντονα και η δήλωσή του «να έρθει η αστυνομία και η ΜIT να κατασχέσουν τις κάλπες» είχε προκαλέσει το Σάββατο το βράδυ εντύπωση.

Ο Ζορολού Τορέ, πρώην «πρόεδρος της Βουλής» και υποψήφιος στην περιφέρεια Λευκωσίας, ήταν στην 8η θέση. Υποστήριξε ότι οι εκλογές ήταν αμφιλεγόμενες.

Στην ψηφοφορία του Σαββάτου ψήφισαν 8929 μέλη του ΚΕΕ και για πρώτη φορά η καταμέτρηση έγινε ηλεκτρονικά. Η προθεσμία που ανακοίνωσε το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» για την επιλογή υποψηφίων είναι η 27η Οκτωβρίου.

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό για τα γεγονότα και τις εσωκομματική κρίση στο ΚΕΕ, εξέφρασε η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί υποστηρίζοντας ότι τα όσα συνέβησαν αποτελούν συνέχεια και αποτέλεσμα της «διακυβέρνησης» του ΚΕΕ. Σε γραπτή της δήλωση ανέφερε ότι η πολιτική της στάση δεν βασίζεται στην προσδοκία οφέλους από τις δυσκολίες των πολιτικών της αντιπάλων, αλλά πρόσθεσε ότι η αποδυνάμωση της δημοκρατικής κουλτούρας στα πολιτικά κόμματα αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία ολόκληρης της κοινωνίας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί συνέχισε, η πληροφορία ότι ο Ουνάλ Ουστέλ μετέβη στην Άγκυρα πριν ακόμη ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, συνιστά ασέβεια προς τη βούληση των μελών του ΚΕΕ. «Η βασικότερη ανάγκη της χώρας μας σήμερα είναι μια έντιμη, διαφανής, δίκαιη και λογοδοτούσα διακυβέρνηση, η οποία θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και στους θεσμούς», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ