ΑΚΕΛ: Στην 5άδα με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες στην ΕΕ η Κύπρος - «Η ανάπτυξη για λίγους, οι ανισότητες για πολλούς»

Σε ανακοίνωσή του, υπό τον τίτλο «Η ανάπτυξη για λίγους, οι ανισότητες για πολλούς», το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «η κυπριακή οικονομία καταγράφει ανάπτυξη και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Την ίδια ώρα, όμως, οι εισοδηματικές ανισότητες στον τόπο μας διευρύνονται».

Όπως σημειώνει, «η οικονομική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και ο πλούτος που παράγεται δεν κατανέμεται ανάμεσα σε αυτούς που τον παράγουν».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, «τα νέα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά». Συγκεκριμένα, ο δείκτης Gini, που μετρά την ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος, αυξήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας στο 31,2 το 2025, από 30,1 το 2024.

«Η Κύπρος βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πέντε χώρες της ΕΕ με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες, την ώρα μάλιστα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος παρουσιάζει μείωση», προσθέτει.

Το ΑΚΕΛ αποδίδει την κατάσταση αυτή στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «αυτή η πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη που συνεχίζει στην ίδια φιλοσοφία με τη κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη».

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για «πολιτικές που οδηγούν στη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων, διατηρούν φορολογικά προνόμια για τον συσσωρευμένο πλούτο και τα πολύ υψηλά εισοδήματα, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία επιφυλάσσουν αποσπασματικά μέτρα και ανεπαρκή κοινωνική στήριξη».

Παράλληλα, το κόμμα τονίζει ότι «η πραγματική πρόοδος μιας οικονομίας δεν μετριέται μόνο από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά και από το κατά πόσο βελτιών