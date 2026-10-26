Χάος στο ΚΕΕ μετά τις εσωκομματικές: «Κάποιοι πήραν τα ψηφοδέλτια στις τσέπες τους»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, ο Άκγιουνεϊ πρόσθεσε ότι δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Όπως εξήγησε, τα μέλη του ΚΕΕ που ψήφισαν είχαν κληθεί να αφήσουν τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, ωστόσο δεν ακολούθησαν όλοι την οδηγία. Ορισμένοι τα πήραν μαζί τους, ενώ άλλοι τα πέταξαν στο έδαφος ή τα έσκισαν. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ψηφοδελτίων στις κάλπες ενδέχεται να είναι μικρότερος από τον αριθμό των ψήφων που καταχωρίστηκαν στο ψηφιακό σύστημα. Η διαφορά αυτή, σημείωσε, θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάταξη των υποψηφίων.

Σε προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές είχαν γίνει ειδικές προετοιμασίες για το ενδεχόμενο χειροκίνητης καταμέτρησης, εξήγησε. Σε αυτές τις εκλογές, όμως, αναμενόταν ότι τα αποτελέσματα θα προέκυπταν γρήγορα μέσω του ψηφιακού συστήματος και δεν ελήφθησαν ανάλογα μέτρα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι την ψηφιακή υποδομή εγκατέστησε εταιρεία από την Τουρκία, με την οποία συνεργάστηκε το ΚΕΕ, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά της. Όπως είπε, παρακολούθησε την προετοιμασία και τη δοκιμαστική ψηφοφορία υπό την επίβλεψη του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», το βράδυ πριν από τις εκλογές, και όλα ήταν εντάξει.

Ανέφερε επίσης ότι στις εκλογές συμμετείχαν 58 αξιωματούχοι του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου» και ότι δύο από αυτούς, μαζί με δύο τεχνικούς χειριστές, βρίσκονταν στο κέντρο του συστήματος.

Ο Άκγκιουνεϊ δήλωσε ότι ο διακομιστής και οι υπολογιστές που χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφοφορία βρίσκονταν υπό την επίβλεψη του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου». Οι αξιωματούχοι του κόμματος δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά, ενώ η εκλογική επιτροπή μπορούσε να παρακολουθεί μόνο τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, όχι τις ψήφους που έλαβαν οι υποψήφιοι ή ποια μέλη προσήλθαν να ψηφίσουν.

Πρόσθεσε ότι παρέδωσαν στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» έναν από τους σκληρούς δίσκους που περιείχε δεδομένα. Οι λειτουργίες που εκτελούνται στο σύστημα, εξήγησε, αφήνουν ίχνη στα αρχεία καταγραφής και τυχόν αλλαγές θα μπορούσαν να εντοπιστούν με αυτόν τον τρόπο.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν έχει γίνει ακόμη, ενώ οι κάλπες φρουρούνται από την «αστυνομία» στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΚΕΕ το Σάββατο. Ο Άκγκιουνεϊ ανέφερε ότι, βάσει του καταστατικού του κόμματος, η συνέλευση του κόμματος και το κεντρικό εκτελεστικό συμβούλιο, τα δύο ανώτατα κομματικά όργανα, μπορούν να παρέμβουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η τελική απόφαση, σημείωσε, θα ληφθεί από την ηγεσία του ΚΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, βρίσκεται στην Άγκυρα από το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι συναντήθηκε με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ