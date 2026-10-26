Αρχή κατά της Διαφθοράς: Προχωρά η προεργασία για παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών - Τι λέχθηκε στη Βουλή

Ο κ. Ζαμπακίδης χαρακτήρισε «μόνιμο πρόβλημα» την έλλειψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση της Αρχής, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα «βαδίζει προς την επίλυσή του». Όπως ανέφερε, έχουν γίνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 22 θέσεις, από τις οποίες οι 16 έχουν ήδη εγκριθεί. Η Αρχή αναμένει την έγκριση ακόμη έξι θέσεων: τεσσάρων για νομικούς και δύο για λειτουργούς διαφάνειας. Υπάρχουν επίσης τέσσερις εγκεκριμένες θέσεις βοηθών γραμματειακών λειτουργών, οι οποίες είχαν εγκριθεί από πέρυσι, είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπακίδη, η Αρχή έχει συνολικά 943 υποθέσεις. Από αυτές, οι 673 έχουν ολοκληρωθεί και οι 270 παραμένουν σε εκκρεμότητα, ποσοστό 29%. Η Αρχή όρισε ερευνώντες λειτουργούς για 19 υποθέσεις, από τις οποίες οι 11 ολοκληρώθηκαν και οι οκτώ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τέσσερις από τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Ακόμη «4-5 άλλες υποθέσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι σύντομα θα οριστούν ερευνώντες λειτουργοί και για αυτές.

Για το lobbying και τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων, ο κ. Ζαμπακίδης ανέφερε ότι το μητρώο της Αρχής περιλαμβάνει 380 εγγεγραμμένα άτομα. «Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας ως Κύπρου», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Αρχή βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή σχετικού μαθήματος ή προγράμματος στα σχολεία.

Η GRECO είχε διατυπώσει συστάσεις προς την Αρχή για τους πόρους και το προσωπικό της. Η Αρχή τις υπέβαλε στη Βουλή για έγκριση «χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα καμία φορά», είπε ο κ. Ζαμπακίδης, επαναλαμβάνοντας ότι το ζήτημα της στελέχωσης «οδεύει προς επίλυση».

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2027, είπε ότι τα ποσά είναι «πανομοιότυπα με το 2026, με ελάχιστες διαφορές». Η Αρχή καταβάλλει επίσης προσπάθεια ώστε κάθε Υπουργείο να ορίσει ένα άτομο ως σημείο επαφής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία θα έχει απήχηση στα Υπουργεία.

Για την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή, ο κ. Ζαμπακίδης ανέφερε ότι οι εργασίες προχωρούν παρά τις αμφισβητήσεις που είχαν διατυπωθεί από διάφορα πρόσωπα ως προς τη συνταγματικότητα της παραχώρησης. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τη Νομική Υπηρεσία. «Προχωρούμε με τροποποίηση της νομοθεσίας μας, με προκαταρκτική εργασία», είπε, προσθέτοντας ότι «μόλις ολοκληρωθούν οι διεργασίες, θα δοθεί η ανάλογη ενημέρωση».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ Σάβιας Ορφανίδου για το αν η δημοσιοποίηση πορίσματος επηρεάζει το μαρτυρικό υλικό μιας υπόθεσης και αν αυτό έχει συμβεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο κ. Ζαμπακίδης απάντησε αρνητικά. Ανέφερε, ωστόσο, ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται «ανησυχία» και «διστακτικότητα» από μάρτυρες.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Ορφανίδου, εξήγησε ότι η Αρχή διενεργεί προκαταρκτική έρευνα και παραπέμπει υποθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα όταν διαπιστώνει ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση για πιθανά ποινικά αδικήματα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ρώτησε αν η Αρχή έχει αρχίσει έρευνα για την υπόθεση του μαύρου βαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. «Είμαστε πολύ κοντά» στην έναρξη της έρευνας, απάντησε ο κ. Ζαμπακίδης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ρώτησε αν οι ανώνυμες καταγγελίες είναι περισσότερες από τις επώνυμες και αν οι επώνυμες είναι πιο στοιχειοθετημένες. Ο κ. Ζαμπακίδης απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας ότι οι ανώνυμες καταγγελίες διερευνώνται όταν περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία και δεν είναι αόριστες.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Χατζηγεωργίου αν ορισμένες καταγγελίες γίνονται για αλλότριους σκοπούς, ο κ. Ζαμπακίδης απάντησε αρνητικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ