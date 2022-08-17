Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Συνάντησε Χαμπιαούρη για τις ορεινές κοινότητες (φωτογραφίες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του, ο υποψήφιος ΠτΔ απένειμε τα εύσημα του προς τον Επίτροπο και σε όλους τους εμπλεκόμενους για τις δράσεις τους.

Συνάντηση με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστα Χαμπιαούρη, πραγματοποίησε σήμερα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο Γραφείο του Επιτρόπου, αναφέρθηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται για τις ορεινές κοινότητες, αλλά και αυτές που βρίσκονται στα σκαριά. Παράλληλα, αναπτύχθηκε διάλογος γύρω από την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και για τις ενέργειες περιλαμβάνει.

 

 

Σε δηλώσεις του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης απένειμε τα εύσημα του προς τον Επίτροπο και σε όλους τους εμπλεκόμενους για τις δράσεις τους.

«Έχουμε στόχο, οι ορεινές μας κοινότητες να έχουν τον ρόλο που δικαιούνται και που τους αξίζει, στο αναπτυξιακό μοντέλο του τόπου», ανέφερε. Πρόσθεσε πως, πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα προς τις κοινότητες, ούτως ώστε να επωφεληθεί όλη η επικράτεια της Κύπρου.

Κλείνοντας τόνισε ότι, οι ορεινές κοινότητες είναι το διαμάντι και το στολίδι μας, αλλά και η κινητήρια δύναμη για τη συνολική ευημερία του τόπου μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαμπιαούρης ευχαρίστησε τον κ. Μαυρογιάννη για την εποικοδομητική συζήτηση που αναπτύχθηκε, αλλά και για τις εισηγήσεις που κατέθεσε.

Tags

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023Αντρέας Μαυρογιάννης

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα