Ανδρέας Μαυρογιάννης: Συνάντησε Χαμπιαούρη για τις ορεινές κοινότητες (φωτογραφίες)

Συνάντηση με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστα Χαμπιαούρη, πραγματοποίησε σήμερα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο Γραφείο του Επιτρόπου, αναφέρθηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται για τις ορεινές κοινότητες, αλλά και αυτές που βρίσκονται στα σκαριά. Παράλληλα, αναπτύχθηκε διάλογος γύρω από την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και για τις ενέργειες περιλαμβάνει.

Σε δηλώσεις του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης απένειμε τα εύσημα του προς τον Επίτροπο και σε όλους τους εμπλεκόμενους για τις δράσεις τους.

«Έχουμε στόχο, οι ορεινές μας κοινότητες να έχουν τον ρόλο που δικαιούνται και που τους αξίζει, στο αναπτυξιακό μοντέλο του τόπου», ανέφερε. Πρόσθεσε πως, πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα προς τις κοινότητες, ούτως ώστε να επωφεληθεί όλη η επικράτεια της Κύπρου.

Κλείνοντας τόνισε ότι, οι ορεινές κοινότητες είναι το διαμάντι και το στολίδι μας, αλλά και η κινητήρια δύναμη για τη συνολική ευημερία του τόπου μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαμπιαούρης ευχαρίστησε τον κ. Μαυρογιάννη για την εποικοδομητική συζήτηση που αναπτύχθηκε, αλλά και για τις εισηγήσεις που κατέθεσε.