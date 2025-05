Κυπριακό: Στις 5 Μαΐου στο γραφείο Ειδικού Συμβούλου συναντώνται Χριστοδουλίδης - Τατάρ

Η συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου στις 11 το πρωί στο γραφείο του Ειδικού Συμβούλου για το Κυπριακό (UN Office of the Special Adviser (OSASG) on Cyprus) στην προστατευόμενη περιοχή των Ηνωμένων Εθνών, στη Λευκωσία, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Η προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, όπου οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με δική τους πρωτοβουλία για να δώσουν συνέχεια στην άτυπη συνάντηση ευρύτερης μορφής της Γενεύης, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα.

Στη συνάντηση της 2ας Απριλίου, συμφώνησαν να συστήσουν Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, να διεξάγουν συζητήσεις για την αποναρκοθέτηση σε επίπεδο Ελληνοκύπριου Διαπραγματευτή και Τουρκοκύπριου Ειδικού Αντιπροσώπου, να εργαστούν σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αλλά και την αποκατάσταση κοιμητηρίων κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την άτυπη διευρυμένη της Γενεύης.

Επίσης ζητήθηκε από τους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τα σημεία διέλευσης και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στη Νεκρή Ζώνη.

Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία ανακοινώθηκαν ήδη από τις δύο πλευρές.

Στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, επιστρέφοντας από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει ότι όντως υπήρξε πρόοδος, σε τέσσερα θέματα και ανέφερε συγκεκριμένα «συμφωνήσαμε στη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία με 12 μέλη από κάθε πλευρά. Θα εισηγηθούμε τα ονόματα στα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τις 15 Απριλίου».

Το δεύτερο θέμα, είπε, «αφορά τα θέματα περιβάλλοντος, η Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητήσει συγκεκριμένα θέματα σε συνέχεια και της εισήγησης που κάναμε εμείς στις συζητήσεις που έγιναν στη Γενεύη».

Όπως είπε ο ΠτΔ, «το τρίτο θέμα αφορά το ζήτημα της αποκατάστασης των κοιμητηρίων. Θα προχωρήσει η Τεχνική Επιτροπή για τα Μνημεία», ενώ το τέταρτο θέμα αφορά την αποναρκοθέτηση. "Εκείνο που συμφωνήθηκε είναι να γίνει ανταλλαγή μέσω των διαπραγματευτών σε σχέση με το σε ποια σημεία επιθυμούμε να γίνει αποναρκοθέτηση», είπε.

Όσον αφορά στο πέμπτο σημείο, αυτό των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι αποτέλεσμα. Όπως εξήγησε, η συζήτηση ήταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά, υπήρξε κάποια πρόοδος, χωρίς, όμως, να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επίπεδο διαπραγματευτών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως, πέραν από αυτά τα θέματα, ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία έθεσε άλλα δύο θέματα. Το ένα, είπε, αφορά το θέμα της εφαρμογής των όσων έχουν συμφωνηθεί στην Πύλα και τη σημασία να εφαρμοστούν όσα συμφωνήθηκαν και το δεύτερο ήταν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα της μαρωνιτικής κοινότητας, τα οποία θα εξεταστούν «και θα δούμε αν θα υπάρξει θετική ανταπόκριση».

Εξάλλου, ο Τ/κ ηγέτης επιστρέφοντας στα κατεχόμενα μετά από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι στη συνάντησή τους είχαν μια συνάντηση διαβούλευσης για τα όσα συμφωνήθηκαν στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση στη Γενεύη με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος σκοπεύει να διορίσει Προσωπική του Απεσταλμένη την Μαρία Αγκελα Ολγκίν, διορισμό για τον οποίο έχει δώσει την έγκρισή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ