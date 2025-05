Στο Προεδρικό Μέγαρο του Ισραήλ ο Χριστοδουλίδης (φώτος)

Στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα μετέβη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για επαφές με την ανώτατη πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και της Παλαιστιακής Αρχής, στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψης εργασίας.

Israel and Cyprus share a strong bond of partnership. May this visit further strengthen our ties for a prosperous future. Wishing you a successful trip. Looking forward to fruitful discussions!

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και σε αυτήν θα συζητηθούν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος καθώς επίσης και οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται να αναδειχθεί ο ρόλος αλλά και η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την περαιτέρω προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω ουσιαστικών δράσεων, του διαλόγου και της διπλωματίας, καθώς επίσης και τρόποι για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το πρωί συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με οικογένειες ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ενώ το απόγευμα μετέβηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών.

No parent and no family member should endure the ordeal the families of hostages have been going through the past 576 days. Awaiting to know the fate of their loved ones and their return. Cypriots know this in their heart. All remaining hostages must be released immediately