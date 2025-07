Μήνυμα φον ντερ Λάιεν για Κυπριακό: Η ΕΕ παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου - Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες Γκουτέρες

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου», διαμηνύει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα με αφορμή την άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό που πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσα από την ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαιώνει πως η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις ευρωπαϊκές αρχές και το κοινοτικό κεκτημένο, ενώ τονίζει πως η ΕΕ στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες και της προσωπικής του απεσταλμένης για επανεκκίνηση των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ:

The EU remains steadfastly committed to the reunification of Cyprus, fully in line with UN Security Council resolutions and principles, values and legislation of the EU.



We strongly support the efforts of the UN Secretary-General and his Personal Envoy to resume negotiations.…