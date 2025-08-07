Αποστάσεις της επίσημης Πινδάρου από τον καβγά Μιχάλη Ιωαννίδη - Πέτρου Δημητρίου

Δυσαρέσκεια και ενόχληση προκάλεσε στα στελέχη του ΔΗΣΥ η διαμάχη που ξέσπασε στην πλατφόρμα Χ μεταξύ του επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου Μιχάλη Ιωαννίδη και του πρώην υφυπουργού παρά τω Προέδρω Πέτρου Δημητρίου, η οποία δημιούργησε την εντύπωση ότι ξέσπασε μια νέα κρίση εντός του κόμματος, ενώ στην ουσία αφορούσε μια αντιπαράθεση δύο και μόνο προσώπων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ήταν εντελώς αχρείαστη και άγονη. Σημείωσε δε πως οι όποιες διαμάχες στην πλατφόρμα Χ μεταξύ Συναγερμικών και οι προσωπικές απόψεις που πολλές φορές διατυπώνονται στα πλαίσια μιας αντιπαράθεσης δεν εκφράζουν και δεν εκπροσωπούν τον επίσημο ΔΗΣΥ. Τόνισε μάλιστα την προσπάθεια που καταβάλλει το κόμμα ώστε να επουλωθούν οι πληγές που προκάλεσε στον ΔΗΣΥ η αναμέτρηση των προηγούμενων προεδρικών εκλογών. Ανέφερε δε ότι σήμερα το κόμμα επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, από τις οποίες το κόμμα επιδιώκει να βγει ακόμα πιο ενισχυμένο και ενδυναμωμένο. «Συνεπώς», κατέληξε, «δεν προσφέρει σε κάτι σήμερα η αναμόχλευση παλαιών παθών και η όποια προσπάθεια αυτοδικαίωσης».

Διασταυρώσαν ξίφη

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Μιχάλη Ιωαννίδη και του Πέτρου Δημητρίου προκλήθηκε με αφορμή μια τοποθέτηση του πρώτου στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος έκανε αναφορά στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές και στην αλλαγή ηγεσίας στον ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η «εκλογή του νυν Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τη μεγαλύτερη μερίδα (στη δεύτερη Κυριακή) να είναι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ σημαίνει ότι επικρότησε τις πολιτικές μας αλλά αποδοκίμασε τις συμπεριφορές ατόμων, όπως ορθά ή λανθασμένα αντιλαμβανόταν η κοινωνία». Πρόσθεσε δε ότι «μετά ο ΔΗΣΥ (οι αγνοί Συναγερμικοί) άλλαξε ηγεσία, άλλαξε πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά, άλλαξε πρόσωπα που παράγουν πολιτική και σύντομα στις βουλευτικές θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και τη σύνθεση των προσώπων που νομοθετούν».

Η πιο πάνω τοποθέτηση του κ. Ιωαννίδη προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του πρώην υφυπουργού παρά τω Προέδρω Πέτρου Δημητρίου, ο οποίος υπογράμμισε την αναφορά σε «αποδοκιμασία συμπεριφορών ατόμων» και υποστήριξε μεταξύ άλλων πως «εάν κάποιοι θεωρούν πως με τέτοια υβριστικά κενολογήματα θα εξέλθουν από την κρίση, που οι ίδιοι δημιουργούν κάθε φορά, τότε τα μαντάτα θα είναι πολύ χειρότερα απ’ όσο υπολογίζουν. Όταν αναφέρεσαι στον Αβέρωφ και ισχυρίζεσαι πως αποχώρησε χάρη στην παρέμβαση κάποιων 'αγνών συναγερμικών', παρουσιάζοντάς τον περίπου ως πρόβλημα, τότε η τοποθέτησή σου δεν είναι απλώς προσβλητική, είναι και εξόχως επιλήψιμη, μα κυρίως διχαστική». Κατηγόρησε μάλιστα τον κ. Ιωαννίδη ότι αγνοεί ή παραγράφει «το γεγονός ότι ο υποψήφιος που αποδοκιμάστηκε, όπως λες, έλαβε 105.000 ψήφους εν μέσω της μεγαλύτερης προδοσίας στην ιστορία της παράταξης».

Όταν τα κενολογήματα γίνονται προσβολές, η κρίση βαθαίνει



Εάν κάποιοι θεωρούν πως με τέτοια υβριστικά κενολογήματα θα εξέλθουν από την κρίση την κρίση, που οι ίδιοι δημιουργούν κάθε φορά, τότε τα μαντάτα θα είναι πολύ χειρότερα απ’ όσο υπολογίζουν.



— Petros Demitriou (@PetrosDemitriu) August 6, 2025

ΑΚΕΛ

Ο κ. Ιωαννίδης επανήλθε με νέα τοποθέτηση-απάντηση στα όσα υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου, υποστηρίζοντας ότι «στο περιβόητο Πολιτικό Γραφείο, που αν δεν λανθάνομαι εσύ οργάνωσες, όχι μόνο εκβιάστηκαν συνειδήσεις - αποκλείστηκαν και προπηλακίστηκαν πρόσωπα αλλά και στη συνέχεια δόθηκαν και τα μητρώα του κόμματος στο ΑΚΕΛ, στηρίζοντας απροκάλυπτα τον υποψήφιό του απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των συναγερμικών (εκ του αποτελέσματος). Δεν ισχυρίζομαι ότι τα πράξατε εσείς προσωπικά αλλά σου θυμίζω ήσουν ο υπεύθυνος του επιτελείου. Ήταν το χαμηλότερο σημείο που έφτασε ποτέ ο Συναγερμός. Αυτό προκάλεσε και την αλλαγή ηγεσίας».

Μόνο αλήθειες μαζί μου όσο δύσκολες και να είναι.



Είναι πραγματικότητα ότι δεν έγινε ποτέ συνέδριο για να κριθούν οι αλήθειες, να αξιολογηθούν τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.



— Michael Ioannides (@moioannides) August 6, 2025

Η δεύτερη τοποθέτηση του Μιχάλη Ιωαννίδη δεν έμεινε αναπάντητη από τον Πέτρο Δημητρίου, ο οποίος σε νέα ανάρτηση υποστήριξε ότι αντιπαρέρχεται «την προσωπική επίθεση καθότι οι δικές μου διαφωνίες είναι εξόχως πολιτικές. Και σε αυτό το πλαίσιο έμαθα να πολιτεύομαι. Χωρίς να παραγράφω την πορεία και τη συνεισφορά όσων υπήρξαν πριν από εμένα, παρουσιάζοντας τον εαυτό μου ως τον από μηχανής Θεό που αναζητά δόξα». Ακολούθως τον κάλεσε να τεκμηριώσει τα όσα του καταλογίζει, λέγοντας ότι «η ένταση στην οποία αναφέρεσαι, υπήρξε μεταξύ του υπουργού και κοινοτάρχη της παράταξης, τον οποίο ξανά εκλέξαμε έξω από την αίθουσα. Εκτός και αν με είδες να συμμετέχω, μιας και ήμουν στην αίθουσα. Αναμένω να μου απαντήσεις. Αν ήσουν εκεί βέβαια».

Αβέρωφ

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες περί παράδοσης των μητρώων του κόμματος στο ΑΚΕΛ, ο Πέτρος Δημητρίου είπε ότι «η ελεεινολογία για τα υποτιθέμενα οργανωτικά του κόμματος, μπορεί να επαληθευτεί ρωτώντας τους αξιωματούχους που έχεις εκεί στο κόμμα αν είχα εγώ ποτέ πρόσβαση σε τέτοια αρχεία». Πρόσθεσε δε ότι θα ήταν ευτυχής αν σταματούσε την παραφιλολογία του Προεδρικού, προσθέτοντας ότι εκείνος το τερμάτισε, «αναφερόμενος σε αποφάσεις σε κλειστά δωμάτια, σε παιχνίδια στην πλάτη του αγνού συναγερμικού και όλα αυτά όσο και αν προσπάθησες να μην τον αναφέρεις από τον τότε πρόεδρο της παράταξης. Σπατάλησες τόσες λέξεις για να αναφερθείς πολιτικά μόνο σε δυο γραμμές και εκείνες τις αφήνω στην κρίση του κόσμου. Για μένα ο Αβέρωφ, όπως και κάθε στέλεχος αυτής της παράταξης, αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Του αρμόζει σεβασμός και περισσότερη αναγνώριση. Ειδικά από αυτούς που έλεγαν πως ψάχνουν χώρες να μεταναστεύσουν στην περίπτωση που δεν εκλεγόταν».

Και κάπως έτσι έρχεται η επιβεβαίωση.



— Petros Demitriou (@PetrosDemitriu) August 6, 2025

Παρέμβαση Δημήτρη Δημητρίου

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Μιχάλη Ιωαννίδη και του Πέτρου Δημητρίου προκάλεσε την παρέμβαση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός ότι ξεφεύγει για ακόμη μια φορά η συζήτηση για την παράταξη. «Όλα αυτά», πρόσθεσε, «δε βοηθούν, ενισχύουν ένα διχαστικό κλίμα που θύμα τους είναι ο ΔΗΣΥ». Σήμερα, συνέχισε, «χρειάζεται ηρεμία, προσήλωση σε στόχους και να αφήσουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν».