Το modus vivendi του Νίκου Χριστοδουλίδη και ο ανασχηματισμός - Τα σενάρια για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο

Την προηγούμενη Δευτέρα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, δήλωσε επί λέξει ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα ανασχηματισμού εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποφασίσει και ανακοινώσει στον κυπριακό λαό τις αποφάσεις του». Και πρόσθεσε: «Είναι συνταγματικό του δικαίωμα και αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει να ανακοινώσει κάτι τέτοιο». Επρόκειτο για μια προσπάθεια διάψευσης των πληροφοριών που μετέδωσε ο «Π» και άλλα ΜΜΕ ότι επίκειται ανασχηματισμός του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω της κακής επικοινωνιακής διαχείρισης που έτυχαν οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού από συγκεκριμένους υπουργούς, οι οποίοι έπληξαν την εικόνα της κυβέρνησης και προκάλεσαν σοβαρό πολιτικό κόστος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Οι πληροφορίες του «Π» αφορούσαν διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τους αρχηγούς των κομμάτων της συμπολίτευσης κατά την καθιερωμένη σύσκεψη της Τρίτης. Η συγκεκριμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά το περιβόητο διάγγελμα του Προέδρου, όπου ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης για τους πυρόπληκτους και την κάθοδο Αμερικανών εμπειρογνωμόνων. Όπως μας λέχθηκε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι είχε σκοπό να προχωρήσει σε ανασχηματισμό μετά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά λόγω των πυρκαγιών θα το πράξει πολύ σύντομα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα είναι μετά τον Αύγουστο.

Οργιάζουν οι πληροφορίες

Νεότερες πληροφορίες που μετέφερε στον «Π» πηγή εντός των κομμάτων της συμπολίτευσης, αναφέρουν ότι ο ανασχηματισμός ενδεχομένως να γίνει νωρίτερα, δηλαδή κατά το τέλος του Αυγούστου. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι θα είναι ευρύτερος και θα αφορά αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα διαψεύσουν ή θα επαληθεύσουν τα σενάρια του ανασχηματισμού. Πάντως σχεδόν κανένας δεν θεωρεί ορθολογική πολιτική συμπεριφορά ενδεχόμενη απόφαση του Προέδρου να μην προχωρήσει σε ανασχηματισμό μετά τις πυρκαγιές. Είναι η μεγαλύτερη κρίση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και όλοι σχεδόν θεωρούν ότι ο ανασχηματισμός είναι αναπόφευκτος και μάλιστα επιτακτική ανάγκη. Γι’ αυτό και η δήλωση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου ότι δεν θα γίνει ανασχηματισμός ερμηνεύτηκε από κάποιους ως έκφραση της πρόθεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε ανασχηματισμό μετά το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που κλήθηκαν στην Κύπρο για να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ιδανικό σενάριο

Το σίγουρο είναι ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θεωρούσε ιδανικό χρονικό σημείο για τον ανασχηματισμό την περίοδο μετά τις βουλευτικές εκλογές. Ο λόγος είναι ότι ήθελε να μάθει πρώτα τα αποτελέσματα της κάλπης και να δει ποια κόμματα τελικά θα εισέλθουν στη Βουλή, ούτως ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στους πολιτικούς σχεδιασμούς που θα ακολουθήσουν τις εκλογές και θα έχουν ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Για παράδειγμα, γιατί να συμπεριλάβει στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο στελέχη κομμάτων τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη και δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Βουλή; Σε μια τέτοια περίπτωση θα είχε εγκλωβιστεί σε συνεργασίες χωρίς μεγάλο πολιτικό αντίκρισμα και σοβαρό εκλογικό κέρδος.

Εάν είχε την πολυτέλεια του χρόνου ο Πρόεδρος θα επιχειρούσε με τον ανασχηματισμό και τις επιλογές προσώπων να ανατρέψει τους σχεδιασμούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να αποτρέψει ενδεχόμενες πολιτικές συνεργασίες που θα είχαν στόχο τις προεδρικές εκλογές και την κατάρρευση του μετώπου της συμπολίτευσης, όπως για παράδειγμα μια ενδεχόμενη συνεργασία του ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ και άλλα κόμματα της Κεντροδεξιάς. Αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το οποίο κατέστη ανέφικτο λόγω των πυρκαγιών.

Σκληρή πραγματικότητα

Η σκληρή πολιτική πραγματικότητα που δημιούργησαν οι πυρκαγιές φέρνουν τον ανασχηματισμό πολύ πιο κοντά και αναγκάζουν τον Πρόεδρο να ανατρέψει τους αρχικούς του σχεδιασμούς. Ωστόσο, ανακύπτουν ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τον χαρακτήρα του ανασχηματισμού. Ποια θα είναι η οδός που θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος όταν και εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό;

Πηγές εντός της συμπολίτευσης ανέφεραν στον «Π» ότι τρία είναι τα σενάρια σε σχέση με τις επιλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το πρώτο , θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή και θα επιλέξει πρόσωπα που δεν θεωρούνται κομματικοί αλλά τεχνοκράτες. Δηλαδή άτομα που δεν ανήκουν στις ηγεσίες των κομμάτων της συμπολίτευσης. Βέβαια το modus vivendi του Νίκου Χριστοδουλίδη ενοχλεί τα κόμματα της συμπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι ο Πρόεδρος τα περιθωριοποίησε και δεν τα λαμβάνει υπόψη. Μάλιστα κάποιοι εντός της συμπολίτευσης θεωρούν ότι αυτή η συνταγή δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλώνοντας στον «Π» ότι από το Υπουργικό Συμβούλιο απουσιάζει το στοιχείο της πολιτικής εμπειρίας.

Το δεύτερο σενάριο που θέτουν οι κομματικές πηγές είναι το ενδεχόμενο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να υποκύψει στις πιέσεις των κομμάτων της συμπολίτευσης για αυξημένη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά να επιλέξει ο ίδιος τα πρόσωπα και να στραφεί στους λεγόμενους «προεδρικούς» της κάθε παράταξης. Πρόκειται για στελέχη των κομμάτων της συμπολίτευσης τα οποία βρίσκονται υπό την επιρροή του και στηρίζουν πλήρως την κυβέρνηση. Τα συγκεκριμένα στελέχη υπερψηφίζουν όλα τα κυβερνητικά νομοσχέδια που πάνε στη Βουλή και θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα παραμείνουν στην κυβέρνηση ακόμη και αν αποχωρήσουν τα κόμματα της συμπολίτευσης. Είναι τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028 και αυτό ανεξαρτήτως των επιλογών που θα κάνουν τα κόμματά τους.

Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που για κάποιους είναι και το πιο απομακρυσμένο. Το σενάριο αυτό θέλει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιλέγει πρόσωπα από τη μεσαία και ανώτερη τάξη κομματικών στελεχών της συμπολίτευσης, δίνοντας έτσι ένα πιο καθαρό κομματικό στίγμα στην κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητήσει ονόματα από τους αρχηγούς των κομμάτων της συμπολίτευσης και θα επιδείξει μεγαλύτερο πνεύμα συνεργασίας. Εάν ισχύσει το τρίτο σενάριο, τότε θα βελτιωθούν κατά πολύ οι σχέσεις των κομμάτων της συγκυβέρνησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ανατραπούν ενδεχομένως οι σχεδιασμοί ορισμένων κομμάτων για νέες πολιτικές συνεργασίες μετά τις βουλευτικές εκλογές. Είναι και ένας τρόπος να δέσει στο δικό του άρμα το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ.

Βουλευτικές

Πέραν της ανάγκης για φρεσκάρισμα της κυβέρνησης και βελτίωσης της εικόνας μετά τις πυρκαγιές, ο ανασχηματισμός επείγει και για ακόμη έναν λόγο. Τα κόμματα βρίσκονται σε φάση κατάρτισης ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές και θέλουν να γνωρίζουν ποια στελέχη και μέλη έχουν στο δυναμικό τους. Εάν δηλαδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα ήθελαν να έχουν στο ψηφοδέλτιό τους τα κόμματα της συμπολίτευσης, τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σύντομα για να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις και να ανοίξει ο δρόμος προς τις βουλευτικές εκλογές. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που θα αναγκαστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να διαβουλευτεί με τα κόμματα της συμπολίτευσης ώστε να υπάρξουν συναινετικές επιλογές.

Δεν είναι μόνο τα κόμματα της συμπολίτευσης που θέλουν να γνωρίζουν ποιες επιλογές έχουν ενώπιόν τους. Για παράδειγμα, ακούγεται έντονα το όνομα του πρώην δήμαρχου Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος προορίζεται για υποψήφιος του ΕΛΑΜ στις βουλευτικές εκλογές. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίσει την υπουργοποίηση του κ. Παπαχαραλάμπους, τότε θα διευκολύνει τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές και ταυτόχρονα θα έρθει πιο κοντά στο ΕΛΑΜ.