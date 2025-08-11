Αιχμηρή επιστολή Αναστασιάδη προς την Αννίτα Δημητρίου - «Υιοθετείτε τα τουρκικά αφηγήματα...»

Επιστολή προς την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την «αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης» του ΔΗΣΥ.

Στην επιστολή, που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", ο Νίκος Αναστασιάδης τονίζει ότι η αποστασιοποίηση δεν αφορά μόνο τα όσα έγιναν για τη διάσωση του χρεωκοπημένου, όπως σημειώνει, κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

"Με λύπη", προσθέτει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, "διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων, που, για λόγους δικούς τους, είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού καλού, τα αφηγήματα της Τουρκίας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης καταλήγει αποστέλλοντας στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ άρθρο, με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα, όπως αναφέρει, να αντιληφθεί "ποιοι ήταν οι λόγοι του ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά".