Πολιτικό ατόπημα από τον Νίκο Αναστασιάδη: Χτύπησε την ηγεσία για την υστεροφημία του

Σε σοβαρό πολιτικό ατόπημα υπέπεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος, παρασυρόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, από το Προεδρικό κατηγόρησε τη σημερινή ηγεσία του κόμματος ότι υιοθετεί τα αφηγήματα της Τουρκίας στο Κυπριακό, χωρίς ο ίδιος να σκεφτεί το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει στον ΔΗΣΥ μια τέτοια κατηγορία, λίγους μήνες πριν τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές του 2026 και με τόσους πολιτικούς αντιπάλους να καραδοκούν με στόχο να κερδίσουν συναγερμικούς ψήφους.

Ο επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, ενοχλήθηκε έντονα από τις αναφορές του παρουσιαστή της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου Ανδρέα Καζαμία στο Κυπριακό, ο οποίος στην ομιλία του αναγνώρισε την τουρκική αδιαλλαξία αλλά καταλόγισε ευθύνες και στην ε/κ πλευρά για τη μη επιστροφή της Αμμοχώστου, λέγοντας ότι υπήρξαν στιγμές δισταγμού και φόβου και πως «ακόμα και την ώρα των διαπραγματεύσεων, ετοιμάζαμε βαλίτσες επιστροφής». Μια αναφορά που παραπέμπει στο Κραν Μοντανά και στις ευθύνες του τότε Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Η ομιλία του Ανδρέα Καζαμία προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος προειδοποίησε τον δήμαρχο Αμμοχώστου δρα Σίμο Ιωάννου ότι δεν θα παρευρεθεί ξανά σε αντικατοχική εκδήλωση του δήμου. Ο φόβος των συνεπειών ανάγκασε τον δήμαρχο Αμμοχώστου να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διαχώριζε τη θέση του δήμου. Ανακοίνωση που καταδίκαζε τις αναφορές του Ανδρέα Καζαμία εξέδωσαν τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, ενώ ο ΔΗΣΥ δεν έκρινε σημαντικό να σχολιάσει με επίσημη ανακοίνωση τις αναφορές ενός νέου Αμμοχωστιανού, ο οποίος προχώρησε σε μια ανάγνωση της πολιτικής πραγματικότητας γύρω από το Κυπριακό, εκφράζοντας στην ουσία τον πόνο και την απογοήτευση που νιώθουν όλοι οι Αμμοχωστιανοί μετά από 51 χρόνια προσφυγιάς.

Βέβαια υπήρξαν τοποθετήσεις στελεχών του ΔΗΣΥ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως για παράδειγμα οι δηλώσεις του εκπρόσωπου Τύπου Ονούφριου Κουλλά στο ΡΙΚ μετά την αντικατοχική εκδήλωση. Ο κ. Κουλλά επεσήμανε ότι δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος για την έκφραση των όποιων προσωπικών εκτιμήσεων στο Κυπριακό και πως έπρεπε να αποφευχθούν οι αναφορές του παρουσιαστή της εκδήλωσης. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι πρέπει να κατανοούμε τον πόνο των Αμμοχωστιανών και να ακούμε τι έχουν να δηλώσουν μετά από τόσα χρόνια προσφυγιάς. Πρόσθεσε δε ότι ασφαλώς ευθύνεται η τουρκική αδιαλλαξία, λέγοντας όμως ότι ούτε ο ίδιος, είναι εξ εκείνων που θεωρούν ότι η ε/κ ηγεσία διαχρονικά χειρίστηκε το ζήτημα με τον καλύτερο τρόπο.

Παρέμβαση του Προεδρικού

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κύκλοι του Προεδρικού παραπονέθηκαν στον Νίκο Αναστασιάδη, για τη μη επίσημη τοποθέτηση της Πινδάρου στα όσα είπε ο κ.Καζαμίας, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να προκαλέσουν την οργίλη αντίδρασή του, με τον διπλό στόχο τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από τις πυρκαγιές στα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ αλλά και της πολιτικής κάλυψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη από τον επίτιμο πρόεδρο του ΔΗΣΥ απέναντι στις επικρίσεις του Ανδρέα Καζαμία. Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι από πλευράς Προεδρικού λέχθηκε στον Νίκο Αναστασιάδη ότι η κυβέρνηση στηρίζει και ενισχύει το έργο της δικής του διακυβέρνησης, ενώ αντίθετα ο επίσημος ΔΗΣΥ δεν πράττει το ίδιο.

Η επιστολή

Τελικά ο Νίκος Αναστασιάδης παρασυρόμενος εμφανώς από το Προεδρικό απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο του κόμματος στις 4 Αυγούστου για να διαμαρτυρηθεί επειδή ο ΔΗΣΥ δεν εξέδωσε επίσημα κάποια ανακοίνωση. «Παρακολουθώ», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης, «με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν τη διάσωση του χρεοκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε δε ότι «με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού «καλού» τα αφηγήματα της Τουρκίας. Για το τελευταίο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αποστέλλω τεκμηριωμένο άρθρο, με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

Φαίνεται ότι το Προεδρικό πέτυχε μερικώς τους στόχος του, παρασύροντας τον Νίκο Αναστασιάδη σε κινήσεις πολιτικά επιζήμιες για τον ΔΗΣΥ, οι οποίες δείχνουν ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας λειτούργησε εν βρασμώ ψυχής. Πώς αλλιώς μπορούν να ερμηνευθούν τα σκληρά υπονοούμενα που διατύπωσε ο Νίκος Αναστασιάδης στην επιστολή του προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτά να καταστούν εργαλείο προπαγάνδας κατά της Πινδάρου από διάφορους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι επιδιώκουν την αποδυνάμωση του ΔΗΣΥ για δικό τους εκλογικό και πολιτικό όφελος. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν μάλιστα ότι η διαρροή της επιστολής Αναστασιάδη προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ δεν έγινε από τον ίδιο, αλλά από το Προεδρικό, για εύλογους λόγους.

Υστεροφημία

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι μόλις τον περασμένο Ιούλιο ο Νίκος Αναστασιάδης είχε προβεί σε δημόσιες συστάσεις προς τα μέλη και στελέχη του ΔΗΣΥ να μην θέτουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και συμφέροντα, πάνω από το κόμμα. Συγκεκριμένα σε εκδήλωση στη Λεμεσό, είχε τονίσει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός περνάει κρίσιμες ώρες και κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να αναλογιστούν τις ιδρυτικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε η παράταξη. «Αυτό το κόμμα», είχε σημειώσει, «δεν δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει του όποιου από εμάς τις φιλοδοξίες, αλλά για να υπηρετήσει την ευημερία της χώρας και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης λύσης». Ως εκ τούτου προκαλεί σήμερα εντύπωση ότι έναν μήνα μετά, ο κ. Αναστασιάδης συμπεριφέρθηκε ο ίδιος κατά τρόπο επιζήμιο για τον ΔΗΣΥ, βάζοντας την υστεροφημία του πάνω από το καλό της παράταξης, στέλνοντας μια σκληρή επιστολή που ήταν σίγουρο ότι θα διαρρεύσει και θα φέρει το κόμμα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δίνοντας λαβή στο ΕΛΑΜ και τους πολιτικούς αντιπάλους. Αν ο ΔΗΣΥ δεν δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του οποιουδήποτε, τότε γιατί να ικανοποιήσει την ανάγκη κάποιου να διασώσει την υστεροφημία του, μπαίνοντας έτσι σε μια δημόσια συζήτηση που ενδεχομένως να αποξενώσει ακροατήρια του κόμματος τα οποία έχουν διαφορετική άποψη;

Η Πινδάρου

Πάντως η Πινδάρου απέφυγε να σχολιάσει την επιστολή, θέλοντας από τη μια να προστατεύσει τον επίτιμο πρόεδρο της παράταξης με τον οποίο διατηρεί καλές σχέσεις, και από την άλλη να μην δώσει μεγάλη έκταση σε ένα θέμα το οποίο δεν βοηθά ούτε τον ΔΗΣΥ. Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της προέδρου του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Αναστασιάδη μετά την αποστολή της επιστολής και πως έγινε συζήτηση επί του όλου θέματος. Επίσης, πηγή εντός του κόμματος απέρριψε τους δημοσιογραφικούς ισχυρισμούς ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιχείρησε να αποκρύψει το θέμα από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Εξάλλου, όπως μας λέχθηκε, στο κάτω μέρος της επιστολής Αναστασιάδη υπήρχε η αναφορά «Κοινοποίηση στο Πολιτικό Γραφείο», η οποία δημιούργησε την εντύπωση ότι η επιστολή έφτασε ήδη στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου.