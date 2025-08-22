Νέος «υπουργός εργασίας» στα κατεχόμενα, απομακρύνθηκε ο Γκαρντιάνογλου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Σαντίκ Καρντιάνογλου μετά την απομάκρυνσή του από την «υπουργική» θέση ανήρτησε φωτογραφία με την σύζυγο και τα παιδιά του και έγραψε «Ηρεμία»

Χθες το βράδυ με τη δημοσίευση στην «επίσημη εφημερίδα» του ψευδοκράτους έγινε γνωστό ότι ο γγ του ΚΕΕ, Ογουζχάν Χασίπογλου διορίστηκε νέος «υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων» τη θέση του Σαντίκ Γκαρντιάνογλου, που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί ότι απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Ο τ/κ Τύπος γράφει σήμερα πως ο Γκαρντιάνογλου είχε αντιπαράθεση τις προηγούμενες ημέρες και ήθελε να απομακρύνει από την θέση του τον «υφυπουργό εργασίας», Ταχίρ Σερχάτ, από τον οποίο είχε αφαιρέσει καθήκοντα. Φαίνεται τελικά, ότι ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ αφαίρεσε από τον Γκαρτνιάνογλου τα καθήκοντα του «υπουργού».

Ο Σαντίκ Καρντιάνογλου μετά την απομάκρυνσή του από την «υπουργική» θέση ανήρτησε φωτογραφία με την σύζυγο και τα παιδιά του και έγραψε «Ηρεμία».

Ο Ογουζχάν Χασίπογλου που ήταν «υπουργός εργασίας» στην αρχή της τρικομματικής «κυβέρνησης» για μικρό χρονικό διάστημα, δήλωσε στην «Κίπρις Ποστασί» χθες βράδυ ότι θα συνεχίσει το έργο από εκεί που έμεινε.

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε επίσης χθες στην «επίσημη εφημερίδα» του ψευδοκράτους ότι νέος «αρχηγός αστυνομίας» στα κατεχόμενα διορίστηκε ο Αλί Ανταλέρ, μέχρι πρότινος πρώτος «αναπληρωτής αρχηγός». Η θέση ήταν κενή εδώ και λίγο καιρό μετά την συνταξιοδότηση του Κασίμ Κουνί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

