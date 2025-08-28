Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προσθέτει ακόμη ότι «αυτές οι σκόπιμες επιθέσεις σε πολιτικές και διπλωματικές υποδομές αποτελούν σαφή κλιμάκωση και σοβαρή παραβίαση και περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία.

Το Υπουργείο αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι «η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου, οι οποίες οδήγησαν στην τραγική απώλεια αμάχων και στις ζημιές διπλωματικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της ΕΕ».

Προσθέτει ακόμη ότι «αυτές οι σκόπιμες επιθέσεις σε πολιτικές και διπλωματικές υποδομές αποτελούν σαφή κλιμάκωση και σοβαρή παραβίαση και περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

«Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΡΩΣΙΑΥΠΕΞΟΥΚΡΑΝΙΚΟΚυπριακό ΥΠΕΞ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited