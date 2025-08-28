Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία.

Το Υπουργείο αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι «η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου, οι οποίες οδήγησαν στην τραγική απώλεια αμάχων και στις ζημιές διπλωματικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της ΕΕ».

Προσθέτει ακόμη ότι «αυτές οι σκόπιμες επιθέσεις σε πολιτικές και διπλωματικές υποδομές αποτελούν σαφή κλιμάκωση και σοβαρή παραβίαση και περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

«Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ