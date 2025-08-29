Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Ηχηρά ονόματα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ - Κλείδωσαν Μάρκου και Ριαλά, το σκέφτονται Παμπορίδης και Ανθούση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κλειδώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών του 2026 και αναμένει τελική απάντηση από αρκετές ισχυρές προσωπικότητες. Στην Πινδάρου επικρατεί αισιοδοξία λόγω και του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει κομματικά στελέχη και μέλη για τα ψηφοδέλτια της παράταξης

Μεγάλα ονόματα θα φιλοξενήσει στα ψηφοδέλτιά του ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Κλείδωσε το όνομα του ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου, γιου του ήρωα του 1974 ταγματάρχη της Εθνικής Φρουράς Τάσου Μάρκου, ο οποίος θα είναι αριστίνδην υποψήφιος στην επαρχία Αμμόχωστου. Κλείδωσε επίσης το όνομα της εκπαιδευτικού Αγγελικής Ριαλά για τη Λεμεσό. Εκκρεμεί ωστόσο η απάντηση αρκετών άλλων ισχυρών προσωπικοτήτων για αριστίνδην υποψήφιοι σε άλλες επαρχίες, όπως οι Τάσος Τρύφωνος, Μιχάλης Γιωργάλλας και Μίλτος Μιλτιάδους. Αναμένεται επίσης η τελική απάντηση του πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη και της πρώην υφυπουργού Πρόνοιας Αναστασίας Ανθούση, των οποίων η παρουσία στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας κρίνεται πολύ σημαντική και ως προς την προσέγγιση της αστικής ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥβουλευτικές εκλογές 2026ΒΟΥΛΕΥΤΕΣβουλευτικέςΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited