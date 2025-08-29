Ηχηρά ονόματα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ - Κλείδωσαν Μάρκου και Ριαλά, το σκέφτονται Παμπορίδης και Ανθούση

Μεγάλα ονόματα θα φιλοξενήσει στα ψηφοδέλτιά του ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Κλείδωσε το όνομα του ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου, γιου του ήρωα του 1974 ταγματάρχη της Εθνικής Φρουράς Τάσου Μάρκου, ο οποίος θα είναι αριστίνδην υποψήφιος στην επαρχία Αμμόχωστου. Κλείδωσε επίσης το όνομα της εκπαιδευτικού Αγγελικής Ριαλά για τη Λεμεσό. Εκκρεμεί ωστόσο η απάντηση αρκετών άλλων ισχυρών προσωπικοτήτων για αριστίνδην υποψήφιοι σε άλλες επαρχίες, όπως οι Τάσος Τρύφωνος, Μιχάλης Γιωργάλλας και Μίλτος Μιλτιάδους. Αναμένεται επίσης η τελική απάντηση του πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη και της πρώην υφυπουργού Πρόνοιας Αναστασίας Ανθούση, των οποίων η παρουσία στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας κρίνεται πολύ σημαντική και ως προς την προσέγγιση της αστικής ...

