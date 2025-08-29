Ηχηρά ονόματα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ - Κλείδωσαν Μάρκου και Ριαλά, το σκέφτονται Παμπορίδης και Ανθούση
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κλειδώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών του 2026 και αναμένει τελική απάντηση από αρκετές ισχυρές προσωπικότητες. Στην Πινδάρου επικρατεί αισιοδοξία λόγω και του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει κομματικά στελέχη και μέλη για τα ψηφοδέλτια της παράταξης
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.