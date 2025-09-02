Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τη λήψη μέτρων για στήριξη ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια συζήτησε η Επ. Εργασίας

Η εκ των εισηγητών, Μαρίνα Νικολάου, ανέφερε ότι τα αρμόδια Υπουργεία δεσμεύτηκαν να επανέλθουν σε διάστημα 2 μηνών από σήμερα, ώστε οι Βουλευτές να ακούσουν «τι ακριβώς από όλες τις εισηγήσεις μας έχει λάβει υπόψιν ή προτίθεται να υιοθετήσει η Κυβέρνηση».

Την ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για τη στήριξη των ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια και τη διασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου, συζήτησε σε σημερινή της συνεδρία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, και εκ των εισηγητών του θέματος, Μαρίνα Νικολάου, είπε ότι «είδαμε σήμερα, μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Εργασίας, έναν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά στην ανάγκη λήψης από το κράτος μέτρων που να διασφαλίζουν ότι άτομα με νεφρική ανεπάρκεια έχουν έναν αξιοπρεπές και ανοιχτό βιοτικό επίπεδο».

«Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία πάρα πολύ σοβαρή και χρόνια πάθηση, η οποία επηρεάζει σε βάθος τη ζωή των πασχόντων τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, οπότε θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ ότι η πολιτεία πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια και να ενεργήσει με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα. Ισότητα δεν σημαίνει ίδια μεταχείριση για όλους, αλλά σημαίνει μία δίκαιη μεταχείριση για τον καθένα, σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες», πρόσθεσε.

Δυστυχώς, είπε η κ. Νικολάου, στην Κύπρο δεν υπάρχει καμία δομημένη πολιτική σε ό,τι αφορά τη στήριξη ανθρώπων με νεφρική ανεπάρκεια.

Ανέφερε ότι τα αρμόδια Υπουργεία δεσμεύτηκαν να επανέλθουν σε διάστημα 2 μηνών από σήμερα, ώστε οι Βουλευτές να ακούσουν «τι ακριβώς από όλες τις εισηγήσεις μας έχει λάβει υπόψιν ή προτίθεται να υιοθετήσει η Κυβέρνηση». «Πρέπει να σας πω ότι ζητήσαμε να γίνει έρευνα από την Υπηρεσία Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όσους δούλεψαν για αυτήν την πολύ σοβαρή μελέτη, η οποία δείχνει ότι η Κύπρος είναι δυστυχώς ουραγός σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα», σημείωσε.

Καταλήγοντας, η κ. Νικολάου είπε ότι «έχουμε παραδείγματα, καλά παραδείγματα από πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η εισήγηση προς την κεντρική Κυβέρνηση, προς την πολιτεία, είναι να ακολουθήσουμε ένα από αυτά».

Πηγή: ΚΥΠΕ

