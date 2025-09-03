Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αννίτα: Αριστίνδην στην Αμμόχωστο με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ o Πάρις Μάρκου (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε με έμφαση ότι ο κ. Μάρκου είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόσο μέσα από το έργο του όσο και με το προσωπικό του παράδειγμα.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία κ. Πάρι Μάρκου, στον οποίο πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφιος στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε με έμφαση ότι ο κ. Μάρκου είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόσο μέσα από το έργο του όσο και με το προσωπικό του παράδειγμα. «Η πορεία του αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως η ευθύνη προς τον τόπο δεν σταματά ποτέ. Σήμερα κάνει ένα νέο βήμα και δηλώνει παρών, έτοιμος να προσφέρει, να στηρίξει και να αγωνιστεί για όλα όσα αξίζουν οι πολίτες αυτού του τόπου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μάρκου ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση, την οποία –όπως είπε– αποδέχεται με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Τόνισε επιπρόσθετα ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξη που λαμβάνει από τους πολίτες, ενισχύουν την αποφασιστικότητά του να συμβάλει ενεργά.

Το βιογραφικό του σημείωμα

Η δήλωση της Προέδρου κ. Αννίτας Δημητρίου και η δήλωση του κ. Πάρι Μάρκου

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΗΣΥΕκλογέςΒουλευτικές εκλογέςΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited