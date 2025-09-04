Ντενκτάς: Παρουσίασε το νέο του κόμμα ΤΑΜ - Έμβλημα του η ελιά (βίντεο)

Την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Κόμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα» (TAM PARTİ) ανακοίνωσε ο Σερντάρ Ντενκτάς, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σε ελαιώνα στην κατεχόμενη Αγκαστίνα.

Ως οκτώ θεμελιώδεις αρχές του κόμματος, που συμβολίζονται από τις ρίζες της ελιάς στο έμβλημά του, ορίστηκαν ο Κεμαλισμός, η συμμετοχική δημοκρατία, η ενότητα του «λαού», η εστίαση στη λύση του Κυπριακού προβλήματος, η καινοτομία, η κοσμικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δικαιοσύνη, καθώς και η τεχνολογία και καινοτομία.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ντενκτάς υποστήριξε μια νέα προσέγγιση «βήμα προς βήμα», πέρα από τη διχοτόμηση μεταξύ ομοσπονδίας και δύο κρατών, με έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ