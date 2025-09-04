Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ντενκτάς: Παρουσίασε το νέο του κόμμα ΤΑΜ - Έμβλημα του η ελιά (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ντενκτάς υποστήριξε μια νέα προσέγγιση «βήμα προς βήμα», πέρα από τη διχοτόμηση μεταξύ ομοσπονδίας και δύο κρατών, με έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους -Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές του κόμματος

Την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Κόμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα» (TAM PARTİ) ανακοίνωσε ο Σερντάρ Ντενκτάς, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σε ελαιώνα στην κατεχόμενη Αγκαστίνα.

Ως οκτώ θεμελιώδεις αρχές του κόμματος, που συμβολίζονται από τις ρίζες της ελιάς στο έμβλημά του, ορίστηκαν ο Κεμαλισμός, η συμμετοχική δημοκρατία, η ενότητα του «λαού», η εστίαση στη λύση του Κυπριακού προβλήματος, η καινοτομία, η κοσμικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δικαιοσύνη, καθώς και η τεχνολογία και καινοτομία.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ντενκτάς υποστήριξε μια νέα προσέγγιση «βήμα προς βήμα», πέρα από τη διχοτόμηση μεταξύ ομοσπονδίας και δύο κρατών, με έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠολιτικήΚόμμαΠολιτικά κόμματακόμματαΣΕΡΝΤΑΡ ΝΤΕΝΚΤΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited