Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ναυαρχίδα στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ Λάρνακας, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Άντρη Δανιήλ

Header Image

Δεν υπήρξα γυρολόγος της πολιτικής

Στην πρώτη γραμμή της μάχης των βουλευτικών εκλογών για την ΕΔΕΚ, θα βρίσκεται ο Δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον Πολίτη, ο κύριος Σοφοκλέους αποκάλυψε ότι, προ μερικών ημερών είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σοσιαλιστικού κόμματος Νίκο Αναστασίου και συμφώνησαν ότι θα βρίσκεται μπροστάρης στη μάχη που έρχεται.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαι από τα στελέχη που δεν υπήρξαν γυρολόγοι της πολιτικής, πιστεύω στη Σοσιαλδημοκρατία, βρίσκομαι σε ένα κόμμα που αντιμετωπίζει εσωστρέφεια και άλλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Από εμάς εξαρτάται, να σώσουμε το κόμμα».

Κάλεσε τα ιστορικά και άλλα στελέχη της ΕΔΕΚ που πίστεψαν τους αγώνες των Βάσου Λυσσαρίδη και Δώρου Λοϊζου, να συνεργαστούν και να σταθούν δίπλα από το κόμμα. Μας ενώνει η ιστορία της ΕΔΕΚ είπε, δεν μας χωρίζει τίποτε. «Πάντα ήμουν στην πρώτη γραμμή, τώρα θα βρίσκομαι ακόμα πιο μπροστά», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκλείει την υποψηφιότητα του.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΕΔΕΚψηφοδέλτιαΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣβουλευτικές εκλογές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited