Ναυαρχίδα στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ Λάρνακας, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Στην πρώτη γραμμή της μάχης των βουλευτικών εκλογών για την ΕΔΕΚ, θα βρίσκεται ο Δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον Πολίτη, ο κύριος Σοφοκλέους αποκάλυψε ότι, προ μερικών ημερών είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σοσιαλιστικού κόμματος Νίκο Αναστασίου και συμφώνησαν ότι θα βρίσκεται μπροστάρης στη μάχη που έρχεται.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαι από τα στελέχη που δεν υπήρξαν γυρολόγοι της πολιτικής, πιστεύω στη Σοσιαλδημοκρατία, βρίσκομαι σε ένα κόμμα που αντιμετωπίζει εσωστρέφεια και άλλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Από εμάς εξαρτάται, να σώσουμε το κόμμα».

Κάλεσε τα ιστορικά και άλλα στελέχη της ΕΔΕΚ που πίστεψαν τους αγώνες των Βάσου Λυσσαρίδη και Δώρου Λοϊζου, να συνεργαστούν και να σταθούν δίπλα από το κόμμα. Μας ενώνει η ιστορία της ΕΔΕΚ είπε, δεν μας χωρίζει τίποτε. «Πάντα ήμουν στην πρώτη γραμμή, τώρα θα βρίσκομαι ακόμα πιο μπροστά», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκλείει την υποψηφιότητα του.