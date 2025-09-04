Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Πολιτικά υποκινούμενη» η υπόθεση που αφορά την κράτηση των 5 Ε/κ λέει το Volt

Το Volt καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη κράτηση και τις συνεχιζόμενες άδικες "δίκες" των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία τρανή απόδειξη ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί άμεσα, καθώς τέτοιες πολιτικές μεθοδεύσεις αποδεικνύουν την ευαλωτότητα του λεγόμενου στάτους κβο, αλλά και την απουσία του διεθνούς δικαίου από το βόρειο μέρος του νησιού.

Σε δελτίο Τύπου το Volt εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ξεκάθαρα πολιτικά υποκινούμενη, όπως αναφέρει, υπόθεση που αφορά τους πέντε Ελληνοκύπριους και την παράνομη κράτηση τους και παρατηρεί ότι αθώοι πολίτες έχουν παγιδευτεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας μη επίλυσης του Κυπριακού.

Σύμφωνα με το Volt, πέρα από την κύρια υπόθεση, η διαδικασία που αφορά την «παράνομη διέλευση», με τον αριθμό μαρτύρων και τις υπερβολικές κατηγορίες, ξεπερνά κάθε λογική. Το κόμμα ναφέρειπως δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Τουρκοκύπριοι αντιδρούν σε αυτό το στημένο σκηνικό και έχουν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενάντια στις πιέσεις γύρω από την ελευθερία της έκφρασης.

