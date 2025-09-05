Αριστίνδην με ΔΗΣΥ και ο Μιχάλης Κουνούνης

Την υποψηφιότητα του πρώην καλαθοσφαιριστή της ΑΕΛ και νυν προπονητή Μιχάλη Κουνούνη για αριστίνδην στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. Είναι ο δεύτερος αριστίνδην υποψήφιος που ανακοινώνει επίσημα η Πινδάρου. Την Τετάρτη η κ. Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην στην εκλογική περιφέρεια της Αμμοχώστου.

Ο κ. Κουνούνης επισκέφθηκε χθες τα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου όπου είχε συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κουνούνης ενημέρωσε την κ. Δημητρίου ότι αποδέχεται την πρόταση για να κατέλθει ως αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού.

«Γνωρίζει από πρωταθλητισμό»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι ο Μιχάλης Κουνούνης έχει προσφέρει ουσιαστικά τόσο ως καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής, σε υψηλό επίπεδο, όσο και ως προπονητής κατόπιν στο γυναικείο μπάσκετ. Επεσήμανε δε ότι έχει συμβάλει στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. «Η υποψηφιότητά του», πρόσθεσε, «ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία, γνωρίζει άλλωστε από πρωταθλητισμό». Ακολούθως ευχήθηκε στον κ. Κουνούνη «κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο κ. Κουνούνης ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου για την τιμητική πρόταση που του έγινε, δηλώνοντας έτοιμος να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για να προσφέρει στην κοινωνία και στην πόλη του. «Για μένα ο αθλητισμός είναι στάση και τρόπος ζωής», σημείωσε ο κ. Κουνούνης, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποψηφιότητα του κ. Κουνούνη θεωρείται σημαντική, αφού το προηγούμενο διάστημα υπήρξε προσπάθεια και εκ μέρους του ΑΚΕΛ για να πειστεί να κατέλθει με το δικό του ψηφοδέλτιο. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου, ο οποίος είναι γιος του ήρωα του 1974 ταγματάρχη της Εθνικής Φρουράς Τάσου Μάρκου και χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Υποβολή ενδιαφέροντος

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν επίσημα ενδιαφέρον για συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια του ΔΗΣΥ τα μέλη του κόμματος που επιθυμούν να κατέλθουν ως υποψήφιοι βουλευτές.

Από τις επαρχιακές συναντήσεις και τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποίησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος διαφάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε ορισμένες επαρχίες και σοβαρό ενδεχόμενο για εσωκομματικές κάλπες. Ωστόσο, το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει την Τρίτη, όπου θα διαφανεί ο τελικός αριθμός των ενδιαφερόμενων ανά επαρχία και κατά πόσον αυτοί ξεπερνούν τον αριθμό υποψηφίων που πρέπει να έχει ο ΔΗΣΥ σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Έδρα στην Πάφο

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τα κόμματα μέσω επιστολής για το σοβαρό ενδεχόμενο να αυξηθούν οι έδρες στην Πάφο από 4 σε 5 λόγω των πληθυσμιακών δεδομένων και να μειωθούν οι έδρες στη Λευκωσία από 20 σε 19.

Προεκλογική εκστρατεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα η προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και θα καλύψει όλες τις ελεύθερες περιοχές. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου με πολιτική συγκέντρωση στο Τσέρι και την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της προέδρου του κόμματος και ηγετικών στελεχών σε πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού. Επόμενος σταθμός της Αννίτας Δημητρίου είναι απόψε στα εθνικόφρονα σωματεία στο Δασάκι Άχνας, ενώ την Κυριακή θα προγευματίσει με μέλη και στελέχη του κόμματος στον Ύψωνα.