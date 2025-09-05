Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Κύπρο για επαφές ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μεσημέρι θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ο οποίος τον συνοδεύει. Παρόντες θα είναι ο κ. Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Για επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών και την Πρόεδρο της Βουλής βρίσκεται στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty, ενώ συναντήσεις θα έχει σήμερα στη Λευκωσία και o Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi.

Ο κ. Abdelatty θα τύχει υποδοχής στις 10.15 στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, με τον οποίο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση και διμερείς διαβουλεύσεις, ακολουθούμενες από δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το μεσημέρι θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ο οποίος τον συνοδεύει. Παρόντες θα είναι ο κ. Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Αργότερα ο κ. Abdelatty έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΠΕΞΑΙΓΥΠΤΟΣΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited