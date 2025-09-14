Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ», υποστηρίζει το CHP

Αμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της «τδβκ» αποτελεί η παραλαβή του προηγμένου ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, υποστήριξε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζιόγλου με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι η Λευκωσία προμηθεύτηκε το σύστημα.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαγτζιόγλου υποστήριξε ότι η παραλαβή του συστήματος στο λιμάνι Λεμεσού «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της τδβκ».

Το Barak MX, το οποίο παρέχει κάλυψη 360 μοιρών και μπορεί να εξουδετερώσει αεροσκάφη, drones και πυραύλους, «αποτελεί πολύ πιο προηγμένο σύστημα από τους ρωσικούς S-300 που δεν είχαν καταλήξει στην Κύπρο το 1997 λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι το νέο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην Πάφο, επιτρέποντας μέσω του 3D πολυλειτουργικού ραντάρ του την παρακολούθηση της εναέριας δραστηριότητας μέχρι και την περιοχή Ακσάζ – Αλεξανδρέττα στην Τουρκία. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι μέσω της δικτυακής του δομής το σύστημα θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το Ισραήλ, μεταφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μπαγτζιόγλου ανέφερε ότι το Barak MX θα ενισχύσει τα υπάρχοντα συστήματα Tor-M1 και Buk M1-2 της Κυπριακής Δημοκρατίας, «μετατρέποντας το νησί σε προκεχωρημένη αμυντική βάση με την υποστήριξη Ισραήλ, ΗΠΑ και Γαλλίας».

Τέλος, κάλεσε την Άγκυρα «να δώσει έναν αποφασιστικό διπλωματικό αγώνα ενάντια στις τετελεσμένες ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και να επιδείξει με σαφήνεια την αποτρεπτικότητά της», ώστε - όπως είπε– «να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: ΚΥΠΕ