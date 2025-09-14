Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ», υποστηρίζει το CHP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαγτζιόγλου υποστήριξε ότι η παραλαβή του συστήματος στο λιμάνι Λεμεσού «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της τδβκ».

Αμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της «τδβκ» αποτελεί η παραλαβή του προηγμένου ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, υποστήριξε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζιόγλου με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι η Λευκωσία προμηθεύτηκε το σύστημα.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαγτζιόγλου υποστήριξε ότι η παραλαβή του συστήματος στο λιμάνι Λεμεσού «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της τδβκ».

Το Barak MX, το οποίο παρέχει κάλυψη 360 μοιρών και μπορεί να εξουδετερώσει αεροσκάφη, drones και πυραύλους, «αποτελεί πολύ πιο προηγμένο σύστημα από τους ρωσικούς S-300 που δεν είχαν καταλήξει στην Κύπρο το 1997 λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι το νέο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην Πάφο, επιτρέποντας μέσω του 3D πολυλειτουργικού ραντάρ του την παρακολούθηση της εναέριας δραστηριότητας μέχρι και την περιοχή Ακσάζ – Αλεξανδρέττα στην Τουρκία. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι μέσω της δικτυακής του δομής το σύστημα θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το Ισραήλ, μεταφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μπαγτζιόγλου ανέφερε ότι το Barak MX θα ενισχύσει τα υπάρχοντα συστήματα Tor-M1 και Buk M1-2 της Κυπριακής Δημοκρατίας, «μετατρέποντας το νησί σε προκεχωρημένη αμυντική βάση με την υποστήριξη Ισραήλ, ΗΠΑ και Γαλλίας».

Τέλος, κάλεσε την Άγκυρα «να δώσει έναν αποφασιστικό διπλωματικό αγώνα ενάντια στις τετελεσμένες ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και να επιδείξει με σαφήνεια την αποτρεπτικότητά της», ώστε - όπως είπε– «να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited