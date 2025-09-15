Πότε θα ανακοινωθούν τα «ανεπίσημα» αποτελέσματα των «προεδρικών» εκλογών στα κατεχόμενα

Μεταξύ 8.30 – 9 το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου θα αρχίσει η δημοσίευση «ανεπίσημων» αποτελεσμάτων για τις «προεδρικές εκλογές», ενώ οι κάλπες θ’ ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα.

Ο «πρόεδρος» του «ανωτάτου δικαστηρίου» που είναι και το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο», Μπεράν Οζέρνταγ ανέφερε ότι ακόμα εξετάζεται ο «εκλογικός κατάλογος» με βάση και το «μητρώο του αρχείου πληθυσμού».

Ο κ. Οζέρνταγ είπε ότι θα στηθούν 777 κάλπες, ο αριθμός των ψηφοφόρων στις 31 Ιουλίου ήταν 217.056 και ο κατάλογος αυτός θα ενημερωθεί μέχρι τις 18 Οκτωβρίου ενώ οι νέες εγγραφές συνεχίζονται. Σημείωσε ότι υπάρχει μια αύξηση 7.000-8.000 ψηφοφόρων μετά τις τελευταίες «προεδρικές εκλογές» το 2020 και 2.000-3.000 μετά την τελευταία «εκλογική διαδικασία» που ήταν συμπληρωματικές «βουλευτικές εκλογές» πριν 2 χρόνια.

Η προεκλογική περίοδος λήγει στις 18 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, είπε, αλλά ενώ ενδέχεται να εφαρμοστούν απαγορεύσεις στον τοπικό Τύπο και τα ΜΜΕ, οι απαγορεύσεις στα ΜΚΔ μπορούν να παραβιαστούν σε ορισμένες περιπτώσεις αφού πολιτικά μηνύματα μπορούν να διοχετευτούν σε αυτά μέσω εταιρειών στην Τουρκία. Για το θέμα αυτό, είπε, θα έχουν συνάντηση με την «αρχή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας» και θα ενημερώσουν σχετικά τους υποψήφιους.

Θα πρέπει να εντοπιστούν, συνέχισε, οι λόγοι που ο κόσμος δεν πάει στις κάλπες και αναφερόμενος στο σύστημα μικτής ψήφου, που χρησιμοποιείται στις «βουλευτικές εκλογές», είπε ότι περίπου 11.000 ήταν οι μικτές ψήφοι στις τελευταίες τέτοιες «εκλογές», αλλά το 50% αυτών ήταν άκυρες. Για το θέμα, δήλωσε, απόφαση πρέπει να λάβει η «βουλή».

Κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες, ώστε η «βούληση του λαού να αντικατοπτριστεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ