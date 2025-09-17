Ο Σιζόπουλος απαντά για τα ευρήματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Ο βουλευτής, τέως πρόεδρος του ΚΣ ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, έδωσε εξηγήσεις -σε κάποιες περιπτώσεις επιφυλάχθηκε να απαντήσει τις επόμενες μέρες- σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος. Ως γνωστό, στο Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς γίνεται λόγος για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα όπως αυτά της απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της συνωμοσίας για καταδολίευση. Η υπόθεση αφορά σε διακανονισμό για δάνειο (διαγραφή 956.000 ευρώ) και σε πώληση εταιρείας (Taxan) -μεταξύ των μετόχων και ο κ. Σιζόπουλος- η οποία φέρεται να πωλήθηκε σε διαφορετική τιμή (2.025.00 ευρώ) απ’ ότι δηλώθηκε (1.600.000 ευρώ).

Ερωτηθείς για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, ο Μαρίνος Σιζόπουλος απάντησε ότι θα αποφασίσει μετά από μία σαφή θέση της Γενικής Εισαγγελίας για την ποινική διάσταση τής υπόθεσης. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 96.7, ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ υποστήριξε ότι η ρύθμιση με την τράπεζα ήταν νόμιμη και δεν υπήρξε οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση λόγω της πολιτικής του ιδιότητας. «Όταν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται ότι η τράπεζα πήρε το 125% του αρχικού κεφαλαίου που δάνεισε, υπάρχει οποιονδήποτε πρόβλημα σε βάρος της τράπεζας» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι γνώριζε το πραγματικό ποσό της πώλησης της εταιρείας, προσθέτοντας ότι κατήγγειλε ο ίδιος την πλαστογραφία που εντοπίστηκε στο φορολογικό έγγραφο. «Όποιος έχει στοιχεία, να τα παρουσιάσει» συμπλήρωσε.

Ακούστε την παρέμβαση τού Μαρίνου Σιζόπουλου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: