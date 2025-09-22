Πόλεμος ανακοινώσεων για την εγκύκλιο/παρέμβαση Ισραήλ - Οι τοποθετήσεις κομμάτων, ΥΠΕΣ και Βύρα

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους για την απομάκρυνση συνθημάτων και γκράφιτι που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα, η οποία βασίστηκε σε επιστολή του Ισραηλινού υπουργού Διασποράς, Αμιχάι Τσίκλι, προς δύο Κύπριους υπουργούς, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι οδηγίες ξένου υπουργού μεταφέρθηκαν με τη σφραγίδα κυπριακού υπουργείου πυροδότησε την αντίδραση του ΑΚΕΛ, ενώ στην αντιπαράθεση παρενέβησαν στη συνέχεια ο ΔΗΣΥ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Volt Κύπρου, με την κυβέρνηση να καλείται να δώσει εξηγήσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο το Σάββατο [20 Σεπτεμβρίου 2025], όταν το ΑΚΕΛ δημοσιοποίησε την ύπαρξη εγκυκλίου, καταγγέλλοντας «υποταγή» της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη σε «υποδείξεις ξένων υπουργών». Το κόμμα έκανε λόγο για προσπάθεια φίμωσης κάθε φωνής αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει το έγγραφο.

Την επόμενη μέρα, ο ΔΗΣΥ απάντησε στο ΑΚΕΛ, κατηγορώντας το για παραποίηση των γεγονότων και ιδεολογικές εμμονές. «Το κράτος έχει θεσμική υποχρέωση να καταπολεμά τη ρητορική μίσους και να προασπίζει την εικόνα της Κύπρου διεθνώς. Δεν μπορεί να εμφανίζεται να ανέχεται συνθήματα που εξισώνουν το Ισραήλ με το ναζιστικό καθεστώς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πινδάρου.

Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού, απάντηση στο ΑΚΕΛ για αντισημιτικά συνθήματα



Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με την τοποθέτηση του ΑΚΕΛ για το Ισραήλ.



Δεν μας ξενίζει η στάση του ΑΚΕΛ. Διαχρονικά επέλεγε να αντιμετωπίζει… — ΔΗΣΥ (@DISY1976) September 21, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, παρενέβη με δημόσια τοποθέτηση ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέπεται από το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και «δεν μπορεί να δέχεται υποδείξεις από τρίτους, πολλώ δε μάλλον από οποιαδήποτε ξένη χώρα». Πρόσθεσε πως οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις πραγματικής ρητορικής μίσους, χωρίς όμως να χρειάζονται εξωτερικές υποδείξεις.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με ανάρτησή του στο X [πρώην Twitter], έδωσε μία απάντηση για το ζήτημα που πρόκυψε, λέγοντας πως πρόκειται για επιστολή-υπενθύμιση προς την Ένωση Δήμων η οποία απεστάλη «καθηκόντως» για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις συνθημάτων με ρητορική μίσους. Ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, για να εξηγήσει το σκεπτικό της εγκυκλίου και πρόσθεσε πως «η περαιτέρω συντήρηση του θέματος δεν δικαιολογείται».

Η επιστολή-υπενθύμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Ενωση Δήμων για εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συνθήματα που περιέχουν ρητορική μίσους, έγινε καθηκόντως. Εχω επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο… — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) September 21, 2025

Η απάντηση του Υπουργού προκάλεσε δε, νέα αντίδραση από τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος με ανάρτησή του σήμερα [Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025] δήλωσε: «Όχι, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, το θέμα δεν έληξε». Κατηγόρησε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ότι «μετατρέπεται σε εντολοδόχο μιας άλλης χώρας», τονίζοντας ότι η καταδίκη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας δεν μπορεί να θεωρείται ρητορική μίσους. «Θα χάσουμε όλοι αν σιωπήσουν οι φωνές που αντιστέκονται στην κατοχή και τον εποικισμό», ανέφερε, παραλληλίζοντας την παλαιστινιακή υπόθεση με την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.

Όχι κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, το θέμα δεν έληξε!

Πώς μπορεί, αλήθεια, να λήξει ένα θέμα, όταν μια Κυβέρνηση –η δική σας Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη– αντί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας μας και την αξιοπρέπεια του λαού μας, μετατρέπει τον εαυτό της σε εντολοδόχο μιας… pic.twitter.com/wZT2E5fcxe — Stefanos Stefanou (@ststefanou) September 22, 2025

Το Volt Κύπρου, τέλος, σε αιχμηρή ανακοίνωση, σήμερα [22 Σεπτεμβρίου 2025] έκανε λόγο για «σοβαρά ερωτήματα ως προς την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Δεν είναι αποδεκτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα να διακινούνται οδηγίες ξένου υπουργού προς τους τοπικούς μας θεσμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος δεν έχει ανάγκη από «υποδείξεις μέσω γενοκτονίας» για το πώς θα προστατεύσει τους πολίτες της.

Το επίμαχο email από το Ισραήλ και η εγκύκλιος

Υπενθυμίζεται ότι, οι ανακοινώσεις και το ζήτημα της παρέμβασης ενός υπουργού άλλης χώρας, προέκυψε μετά την επιστολή του Ισραηλινού υπουργού Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι, με ημερομηνία 11 Αυγούστου 2025, η οποία έκανε λόγο για «ανησυχητική αύξηση αντισημιτικών και αντιανισραηλινών περιστατικών» στην Κύπρο, ζητώντας από την ΚΔ τα παρακάτω τρία μέτρα:

Αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και δίωξη δραστών. Άμεση απομάκρυνση συνθημάτων από τους δήμους. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με εβραϊκές και ισραηλινές κοινότητες στην Κύπρο.

Σε συνέχεια αυτής της επιστολής, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου την εγκύκλιο που αποτέλεσε θρυαλλίδα τις τελευταίες μέρες.