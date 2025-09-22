Στο στόχαστρο του Νικόλα ο Οδυσσέας: «Ήταν μέλος του ΔΗΚΟ που σήμερα καθυβρίζει»

Την παρέμβαση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, προκάλεσε η αναδημοσίευση από τον επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» Οδυσσέα Μιχαηλίδη ανάρτησης του ακαδημαϊκού Χαρίδημου Τσούκα με θέμα το ρουσφέτι.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι ο κ. Μιχαηλίδης «έχει αναδημοσιεύσει μια ανάρτηση στην οποία αποκαλεί το ΔΗΚΟ ως το “κατ’ εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού”», καλώντας τον επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» να ξεκαθαρίσει «γιατί τότε, για αρκετά χρόνια, ήταν μέλος αυτού του κόμματος το οποίο σήμερα καθυβρίζει».

Η ανάρτηση του Χαρίδημου Τσούκα

Ο ακαδημαϊκός Χαρίδημος Τσούκας που είναι αναπληρωτής επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» ισχυρίστηκε σε ανάρτηση στο facebook ότι δέχθηκε ξεχωριστό τηλεφώνημα από δύο βουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Παιδείας, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι τακτοποιήθηκε η μετάθεση της συζύγου του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι και οι δύο βουλευτές μπέρδεψαν το όνομα του συζύγου και πως αντιλήφθηκαν το λάθος τους όταν εκείνος τους ενημέρωσε ότι δεν είναι εκπαιδευτικός η σύζυγος του.

Μάλιστα ο αναπληρωτής επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» ανέφερε ότι «ο πρώτος βουλευτής προερχόταν από το ομόλογο της Χρυσής Αυγής κόμμα στην Κύπρο. Ο δεύτερος, με κρίσιμη θέση στην Επιτροπή Παιδείας, από το κατ’ εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού στο νησί».

Η παρέμβαση του Μυλωνά

Τους ισχυρισμούς στην ανάρτηση του κ. Τσούκα σχολίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος δήλωσε στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφει ο αναπληρωτής επικεφαλής του «ΑΛΜΑ». Υποστήριξε δε ότι το θέμα αφορούσε έκτακτο διορισμό συμβασιούχων εκπαιδευτικών, από τους οποίους 19 είχαν καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας παράπονα για ορισμένα ζητήματα. Ανέφερε ότι τα παράπονα αφορούσαν το γεγονός ότι όλοι θα πήγαιναν στην Πάφο και ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση μιας μητέρας πέντε παιδιών που κατοικεί στο Παραλίμνι. Σημείωσε επίσης ότι μετά τη διευθέτηση της υπόθεσης είχε υποχρέωση να ενημερώσει τον σύζυγο της εκπαιδευτικού.

Στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» ήταν καλεσμένος και ο αναπληρωτής επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» αλλά και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης ο οποίος ήταν το δεύτερο πρόσωπο που φωτογράφιζε στην ανάρτηση του ο κ. Τσούκας.

Νέα ανάρτηση Χαρίδημου Τσούκα

Στο μεταξύ ο κ. Τσούκας προχώρησε σε νέα ανάρτηση, διερωτώμενος «γιατί πρέπει να εμπλέκονται βουλευτές σε αμιγώς διοικητικές υποθέσεις;».