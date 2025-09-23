Πολιτική κόντρα για ελληνικότητα και English School - Στα χαρακώματα ΔΗΣΥ, ΑΛΜΑ και ΔΗΚΟ με πολύ σκληρές ανακοινώσεις και χαρακτηρισμούς

Ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει των βουλευτικών εκλογών, με τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ να ανταλλάζουν σκληρές ανακοινώσεις με το Κίνημα «ΑΛΜΑ». Έναυσμα αποτέλεσε η απόφαση παραχώρησης του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκαλώντας μια συζήτηση για τον βαθμό ελληνικότητας που διακατέχει τα κόμματα.

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» του τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνιδρυτή του Κινήματος «ΑΛΜΑ», Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος εξέφρασε πικρία διότι παραχωρείται ο χώρος του Ελένειου στο Καποδιστριακό. «Το Ελένειο», σημείωσε, «είναι το εμβληματικό σχολείο της πρωτεύουσας. Ως πρύτανης προσπάθησα πολύ να το λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως πειραματικό. Μάταια! Σήμερα, με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου και με έναν Πρόεδρο να συμπεριφέρεται σαν νομάρχης, "δωρίζεται" σε ξένο πανεπιστήμιο. Ντροπή!».

Ακολούθησε η παρέμβαση του ΔΗΣΥ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας έκπληξη και αγανάκτηση για την τοποθέτηση του κ. Χριστοφίδη, ο οποίος χαρακτήρισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως «ξένο πανεπιστήμιο». Ακολούθως ο ΔΗΣΥ υπενθύμισε «στον κ. Χριστοφίδη και στο Κίνημά του ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε για δεκαετίες το πνευματικό καταφύγιο των Κυπρίων. Εκεί μορφώθηκαν γενιές επιστημόνων, δασκάλων, γιατρών, δικηγόρων και πνευματικών ανθρώπων που στήριξαν και αναγέννησαν την Κύπρο. Και όλα αυτά, με δωρεάν εκπαίδευση και ανοιχτές πόρτες, χωρίς καμία διάκριση».

English School

Η τοποθέτηση του ΔΗΣΥ προκάλεσε την αντίδραση του Κινήματος «ΑΛΜΑ, το οποίο έκανε λόγο για υποκριτικό πατριωτισμό. Τόνισε δε ότι «η ηγεσία του ΔΗΣΥ, ως λέσχη αποφοίτων του English School και των βρετανικών πανεπιστημίων, αυτοί που ψήφισαν τον νόμο με τον οποίον το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ ονομάζονται "ξένα πανεπιστήμια", σήμερα πουλάνε ελληνικότητα και εθνικοφροσύνη». Συνεχίζοντας το ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι «είναι οι ίδιοι άνθρωποι των οποίων η κυβέρνηση πουλούσε "χρυσά" διαβατήρια σε πλούσιους αλλοδαπούς, οι ίδιοι πολιτικοί που εξαχρείωσαν τους θεσμούς και δυσφήμισαν διεθνώς τη χώρα με την ανοχή ή την ενθάρρυνση της διαφθοράς».

Ακολούθησε νέα ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο οποίος έκανε λόγο για «νέα εμμονική επίθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Κινήματος ΑΛΜΑ, που προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν και να στιγματίσουν ανθρώπους ανάλογα με την Εκπαίδευσή τους, σπέρνοντας τον διχασμό για άλλη μια φορά στην κοινωνία». Πρόσθεσε δε ότι «εμφανίζονται ως αυτόκλητοι διώκτες της διαφθοράς, ενώ η ανάρμοστη συμπεριφορά τους έχει ήδη κριθεί με ψήφους 8-0 από το ανώτατο συνταγματικό όργανο της Πολιτείας μας, το δικαστήριο».

ΔΗΚΟ

Στη διαμάχη επενέβη και το ΔΗΚΟ, το οποίο κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον ΔΗΣΥ, εκδίδοντας ανακοίνωση χθες, υποστηρίζοντας ότι «τις τελευταίες μέρες το ΑΛΜΑ έχει επιδοθεί σε επιθέσεις εναντίον ενός ελληνικού πανεπιστημίου που πρόσφερε δωρεάν σπουδές σε χιλιάδες Κύπριους φοιτητές». Αναρωτήθηκε δε αν «ο Μιχαλάκης Καραολής, που ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής και ήρωας της ΕΟΚΑ, ήταν λιγότερο πατριώτης από τους ηγήτορες του ΑΛΜΑ». Έκανε μάλιστα λόγο για «εμμονές και ακρότητες που είναι κακοί σύμβουλοι στην πολιτική και ζημιογόνοι για το δημόσιο συμφέρον».