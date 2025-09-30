Η Κύπρος χαιρετίζει την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα

Η Κύπρος χαιρέτισε την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως ένα ζωτικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διασφάλιση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευρεία κλίμακα.
Σε ανάρτηση στο Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι είναι κρίσιμο για όλα τα μέρη να αποδεχτούν τις παραμέτρους της πρότασης, ως την οδό προς τα εμπρός.
"Επιβεβαιώνουμε την επείγουσα ανάγκη για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους, με βάση τη λύση των δύο κρατών. Η Κύπρος επαινεί την ηγεσία και τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Ως μέρος της περιοχής, η Κύπρος θα συνεχίσει να υποστηρίζει υπεύθυνα όλες τις διπλωματικές προσπάθειες προς επίτευξη αυτού του σκοπού", αναφέρει το ΥΠΕΞ.
Cyprus welcomes President Trump's proposal as a vital step to end to the war in Gaza, release of all hostages and secure humanitarian aid in massive scale.— Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 30, 2025
It is critical for all parties to accept its parameters as the way forward.
We reaffirm the urgency of lasting peace and…