Ο Αντρέας Χασαπόπουλος απολογείται στον Ιωάννη Γεωργούλα

Ο πρώην Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στέλεχος του κόμματος Άλμα, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Ανδρέας Χασαπόπουλος, προχώρησε σε δημόσια απολογία από τους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προς τον Ιωάννη Γεωργούλα, υπεύθυνο Χαρτοφυλακίου Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας, του Συμβουλίου Παρακολούθησης στο ΔΗΣΥ.

Αυτολεξεί, ο Αντρέας Χασαπόπουλος αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«Στην ανάρτηση μου στις 20/7/2025 και με τίτλο «Ο Γεωργούλας, δεξί χέρι της Αννίτας, άνθρωπος του Χριστοδουλίδη», περιλήφθηκαν μεταξύ άλλων και δικά μου συμπεράσματα/υποθέσεις, τα οποία ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Με την εν λόγω ανάρτηση συμπληρώνει, «ήθελα ουσιαστικά να ασκήσω κριτική σε πράξεις/αποφάσεις της Κυβέρνησης και όχι στον κ. Γεωργούλα. Απολογούμαι προς τον κ. Ιωάννη Γεωργούλα, για τα πιο πάνω δικά μου συμπεράσματα/υποθέσεις και/ή αβάσιμους ισχυρισμούς, που στηρίχθηκαν σε λανθασμένες πληροφορίες μου και γενικά για το περιεχόμενο της ανάρτησής μου και για τυχόν ταλαιπωρία που ενδεχομένως να του έχω προκαλέσει».

https://www.facebook.com/groups/7322164237796901/permalink/25853135977606446/?mibextid=wwXIfr

Αυτούσια η ανάρτηση της 20ης Ιουλίου 2025 έχει αφαιρεθεί από τα Mέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χειρίζεται ο Αντρέας Χασαπόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που απολογείται δημόσια ο κύριος Χασαπόπουλος, καθώς στις 3/8/2025 προχώρησε σε απολογία προς τον νομικό Χρίστο Πουργουρίδη με τον ίδιο τρόπο, αναφερόμενος σε αβάσιμους ισχυρισμούς ανάρτησης του ημερομηνίας 24/5/2025, με τίτλο: «Ποιος είναι ο Χρίστος Πουργουρίδης». Ανάρτηση η οποία επίσης έχει αφαιρεθεί από τον ιστότοπο.