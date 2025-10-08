Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες στο ΑΛΜΑ - Εσωτερικές τριβές και αντιδράσεις προκαλεί ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Παραγκωνίζονται ιδρυτικά μέλη του κινήματος από μια κλειστή ομάδα ατόμων που περιβάλλει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και αποφασίζει χωρίς διαβούλευση με τους υπόλοιπους

Για έλλειμμα δημοκρατίας και ηγετοκεντρικό τρόπο λειτουργίας κάνουν λόγο αρκετά μέλη του ΑΛΜΑ, τέσσερις μόλις μήνες μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου πολιτικού κινήματος. Τονίζουν συγκεκριμένα ότι δεν ήταν δημοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος, αφού δεν υπήρξε καμία διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των μελών κ...

