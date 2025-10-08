Κατεχόμενα: «Ο δρόμος του Ραούφ Ντενκτάς δεν είναι αυτός», λέει ο Σερντάρ Ντενκτάς στον Τατάρ

Κριτική στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, άσκησε ο Σερντάρ Ντενκτάς, κατηγορώντας τον ότι δεν ακολουθεί την πολιτική κληρονομιά του Ραούφ Ντενκτάς.

«Ο δρόμος του Ντενκτάς δεν είναι αυτός που ακολουθεί, ο δρόμος του ο Ντενκτάς ακολουθούσε μια στιβαρή στάση», δήλωσε ο Σερντάρ Ντενκτάς, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Τατάρ ότι βαδίζει στα χνάρια του ιδρυτή του ψευδοκράτους.

Σε δηλώσεις του σε εκπομπή του Sim TV, ο Σερντάρ Ντενκτάς, ιδρυτής του κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (ΤΑΜ), επέκρινε τις αναφορές του Ερσίν Τατάρ περί «επιθετικής διπλωματίας» (Atak Diplomasi), τονίζοντας ότι η διπλωματία δεν ασκείται προς τον ίδιο τον λαό.

«Όταν άκουσα για επιθετική διπλωματία, σκέφτηκα ότι ύστερα από πέντε χρόνια ξεκινούν μια επίθεση προς τα έξω. Φαίνεται όμως ότι η διπλωματία θα ασκείται με τον λαό μας. Κάνει κανείς διπλωματία με τον ίδιο του τον λαό;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «η διπλωματία δεν ασκείται ούτε με την Τουρκία. Με την Τουρκία γίνονται διαβουλεύσεις. Η διπλωματία ασκείται με τον έξω κόσμο, με άλλες χώρες», ανέφερε.

Ο κ. Ντενκτάς αναφέρθηκε και στις συζητήσεις για αλλαγή του ονόματος του ψευδοκράτους, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κινήσεις «αντισυνταγματικές». «Θέλουν να αλλάξουν το όνομα του 'κράτους'. Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στον ιδρυτή του. Από τελετή σε τελετή και από εκλογή σε εκλογή γίνονται 'Ντενκτασικοί', αλλά εγώ είμαι ο προδότης. Αυτό δεν είναι ούτε πατριωτισμός, ούτε αγάπη για τον λαό σου», υποστήριξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ