Νέα ρήξη στο «Άλμα»: Αποχωρεί ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους καταγγέλλοντας έλλειψη δημοκρατίας (βίντεο)

Συνεχίζεται η αναστάτωση, αλλά και οι αποχωρήσεις στο κίνημα «ΑΛΜΑ» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου, ακόμη ένα πρόσωπο από τον στενό κύκλο των υποστηρικτών του τέως Γενικού Ελεγκτή, γνωστοποίησε την απόφαση του να αποχωρήσει, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.

Πρόκειται για τον Αβραάμ Θεμιστοκλέους, ο οποίος υπήρξε ένα από τα οκτώ πρόσωπα που είχαν πλαισιώσει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην επίσημη παρουσίαση του κινήματος «ΑΛΜΑ», συμμετέχοντας τότε στο πάνελ των ιδρυτικών μελών.

Με δημόσια τοποθέτησή του στο facebook, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κίνημα, επικρίνοντας τη δομή και τη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του κινήματος. Όπως ανέφερε, σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν «πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς διαβούλευση ή συμμετοχικές διαδικασίες, κάτι που –όπως σημείωσε– έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές δημοκρατίας και διαφάνειας που το «ΑΛΜΑ» διακήρυττε.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία πολιτικών θέσεων, οι οποίες να δίνουν ρόλο και προοπτική στους νέους ανθρώπους, τονίζοντας ότι οι φωνές τους δεν ακούγονταν επαρκώς.