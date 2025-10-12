Η επίσημη πρόσκληση του Τραμπ σε Κύπρο και Ελλάδα στη διάσκεψη για τη Γάζα [εικόνα]

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των περίπου 20 χωρών που έχουν προσκληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ στην πολυαναμενόμενη "σύνοδο ειρήνης" για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, στην οποία περιλαμβάνονται εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, και η Ουγγαρία.

Ο δημοσιογράφος του Axios αναφέρει επίσης ότι έχει προσκληθεί το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

"Συμπροεδρία" Σίσι - Τραμπ

Την πραγματοποίηση της συνόδου επιβεβαίωσε και η Αίγυπτος, με ανακοίνωσή της, όπου αναφέρει ότι οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν αύριο Δευτέρα, μετά το μεσημέρι, στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ Σέιχ σε "σύνοδο ειρήνης", με παρόντες "τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών".

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, "η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας".

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει επίσης ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Γκουτέρες σε πρόσφατη δήλωση του χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη και προέτρεψε το Ισραήλ και τη Χαμάς να "τηρήσουν πλήρως" τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, χαρακτηρίζοντάς την ως "εξαιρετικά αναγκαία πρόοδο" που πρέπει να σηματοδοτήσει "την αρχή του τέλους αυτού του καταστροφικού πολέμου".

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, "ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας", σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την "υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα" ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

"Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει "με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης", πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. "Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες", είπε ανώτερο στέλεχος του κινήματος, ο Χοσάμ Μπαντράν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους "μεσολαβητές", το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ως το πρωί αύριο Δευτέρα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς, 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 "κρατούμενους για λόγους ασφαλείας", ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

