Η πνευματική διαθήκη της Καίτης Κληρίδου - Μία αυτοβιογραφία που ξεκίνησε να γράφεται το 2023 και κυκλοφόρησε τη μέρα της κηδείας της

Την ημέρα του ύστατου χαίρε στην Καίτη Κληρίδου, στις 8 Οκτωβρίου 2025, κυκλοφόρησε και το βιβλίο με τις τελευταίες σκέψεις και επιθυμίες της. Η μοναχοκόρη του μακαριστού Γλαύκου Κληρίδη δεν πρόλαβε να το κρατήσει στα χέρια της και να νιώσει τη χαρά της δημιουργίας. Το άφησε, ωστόσο, παρακαταθήκη στους φίλους και στους συναγωνιστές της, οι οποίοι την αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τοποθετώντας ένα εκτυπωμένο αντίγραφο στο στήθος της για να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία... Είναι η πνευματική της διαθήκη, όπως μας είπαν. Το βιβλίο εκτυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα με τη φροντίδα και επιμέλεια του καθηγητή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Φέρει τον τίτλο «Η κόρη του Προέδρου, Καίτη Κληρίδου».

Δικοινοτικός ακτιβισμός

Στο βιβλίο αναφέρεται στα βιώματα με τον πατέρα της, στη δική της εμπλοκή στην πολιτική, προβληματίζει και ταυτόχρονα ρίχνει φως στις αλήθειες της κάθε πλευράς και στις συνθήκες μέσα από τις οποίες μπορεί να επέλθει συμφιλίωση και συνύπαρξη μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ. Αναφέρεται, με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, στον δικοινοτικό ακτιβισμό, στη συμφιλίωση και την επανένωση. Η συγγραφέας αφηγείται χωρίς φίλτρα, αναμετριέται με επιλογές, παραλείψεις και συνέπειες, φωτίζοντας στιγμές που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Σε μια κατάθεση ψυχής αποκαλύπτεται υπό τον τίτλο: «Μιλώντας ανοικτά και πληρώνοντας το τίμημα». Αναφέρεται στον φεμινισμό στην πολιτική, στην αγάπη, στον γάμο και στην ωρίμανση, αναλύει το Κυπριακό πρόβλημα και δείχνει τον δρόμο: «Προχωρώντας μπροστά».

Νιαζί: «Δεν την πρόλαβα»

Σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης, η εκπαιδευτικός Ρένα Χόπλαρου περιέγραψε την τραγική ειρωνεία της κυκλοφορίας του βιβλίου τη μέρα του τελευταίου αντίο προς την Καίτη, με τον Τ/Κ καθηγητή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ συγκινημένο να το κρατεί στο προαύλιο της εκκλησίας, με την αναφώνηση: «Δεν την πρόλαβα». Σύμφωνα με την κ. Χόπλαρου, η Καίτη Κληρίδου κατέβαλε προσπάθειες να εκδώσει το βιβλίο της όσο βρισκόταν εν ζωή. Είχε αρχίσει να γράφει το 2023 και ολοκλήρωσε το βιβλίο ενώ η υγεία της είχε ήδη επιδεινωθεί. Ένα αντίο όπως περιγράφει η κ. Χόπλαρου, μέσα από τις ίδιες της τις λέξεις.

Η δική της φωνή

Στο οπισθόφυλλο η Καίτη αναφέρεται στη συνεργασία της με τους Τ/Κ σε πολυάριθμα εργαστήρια επίλυσης διαφορών, χαρακτηρίζοντάς την ως μια εμπειρία βαθιάς αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας κατανόησης. «Μέσα από αυτή τη διαδικασία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πώς εκείνοι αντιλαμβάνονταν τη διαμάχη, ενώ ταυτόχρονα τους μετέφερα τον τρόπο με τον οποίο τη βιώναμε εμείς. Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως μια προσπάθεια συμβολής στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος μέσω της συμφιλίωσης, της κοινωνικής επαφής και του διαλόγου, αντί μέσω των επίσημων διαπραγματεύσεων, σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης», περιγράφει η συγγραφέας. Και συμπληρώνει: «Στην πορεία αυτής της εμπειρίας άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάθε άνθρωπος φέρει τη δική του εκδοχή της αλήθειας, μια αλήθεια που απορρέει από τις προσωπικές του εμπειρίες, τα βιώματα και το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η ταυτότητά του», αφηγείται. «Κατάλαβα», σημειώνει, ότι υπάρχουν πολλαπλές αφηγήσεις, και ότι η ουσιαστική κατανόηση μιας κατάστασης, προϋποθέτει τη διάθεση να ακούσεις όλες αυτές τις φωνές». Ο καθένας μας τονίζει, «είναι σε κάποιο βαθμό, εγκλωβισμένος στη δική του οπτική, πιστεύοντας ότι αυτή αντιστοιχεί στην απόλυτη αλήθεια. Στην πραγματικότητα», εξηγεί, «κάθε αφήγηση αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την επίλυση των διαφορών, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την ικανότητα να ακούμε με ανοιχτό νου και καρδιά την αφήγηση της άλλης πλευράς».

Πολιτικό μνημόσυνο

Το βιβλίο με τις τελευταίες σκέψεις της Καίτης Κληρίδη και εικονογραφημένο με μαυρόασπρες φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές με τους γονείς της, βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Φίλοι και συνεργάτες της Καίτης Κληρίδου οργανώνουν πολιτικό μνημόσυνο την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου στις 16:00-18:00 στο Σπίτι Συνεργασίας. Η παρουσίαση του βιβλίου της προγραμματίζεται για αργότερα.