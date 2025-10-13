Αφίχθη στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Χριστοδουλίδης - Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης (φώτο)

Αφίχθη στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Λετυμπιώτης υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε αυτή τη καθοριστική στιγμή για την περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου συνομιλητή, ανθρωπιστικού κόμβου και γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής».

Προσθέτει ακόμη ότι «η παρουσία της Κύπρου σε ένα τόσο στενό κύκλο προσκεκλημένων κρατών αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της διπλωματικής της συνέπειας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει διεθνώς».