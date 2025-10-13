Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αφίχθη στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Χριστοδουλίδης - Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κύπρος παρούσα στην υπογραφή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων

Αφίχθη στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Λετυμπιώτης υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε αυτή τη καθοριστική στιγμή για την περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου συνομιλητή, ανθρωπιστικού κόμβου και γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής».

Προσθέτει ακόμη ότι «η παρουσία της Κύπρου σε ένα τόσο στενό κύκλο προσκεκλημένων κρατών αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της διπλωματικής της συνέπειας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει διεθνώς».

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα