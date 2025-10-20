Μήνυμα επανένωσης από τον ΔΗΣΥ μετά το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα

Ως ένα «ηχηρό μήνυμα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και κατά της διχοτομικής πολιτικής των δύο κρατών» χαρακτήρισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι, με τη χθεσινή τους ψήφο, «γύρισαν την πλάτη στη διχοτόμηση και στήριξαν την προοπτική λύσης στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του συμφωνημένου πλαισίου».

Αναλυτικά:

Η χθεσινή ψηφοφορία στα κατεχόμενα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Οι Τουρκοκύπριοι, με την ψήφο τους, γύρισαν την πλάτη στη διχοτομική πολιτική των δύο κρατών στηρίζοντας την επανένωση της Κύπρου, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η επικράτηση του κ. Τουφάν Ερχιουρμάν αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού με σοβαρότητα, ρεαλισμό και πολιτική βούληση.

Ελπίζουμε πως η ανάδειξή του θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα διασφαλίζει το μέλλον όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, εντός της ΕΕ.