Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μήνυμα επανένωσης από τον ΔΗΣΥ μετά το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η επικράτηση του κ. Τουφάν Ερχιουρμάν αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού με σοβαρότητα, ρεαλισμό και πολιτική βούληση»

Ως ένα «ηχηρό μήνυμα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και κατά της διχοτομικής πολιτικής των δύο κρατών» χαρακτήρισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι, με τη χθεσινή τους ψήφο, «γύρισαν την πλάτη στη διχοτόμηση και στήριξαν την προοπτική λύσης στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του συμφωνημένου πλαισίου».

Αναλυτικά: 

Η χθεσινή ψηφοφορία στα κατεχόμενα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Οι Τουρκοκύπριοι, με την ψήφο τους, γύρισαν την πλάτη στη διχοτομική πολιτική των δύο κρατών στηρίζοντας την επανένωση της Κύπρου, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η επικράτηση του κ. Τουφάν Ερχιουρμάν αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού με σοβαρότητα, ρεαλισμό και πολιτική βούληση.

Ελπίζουμε πως η ανάδειξή του θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα διασφαλίζει το μέλλον όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, εντός της ΕΕ.

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα