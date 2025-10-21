Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο Σεραφείμ εγκαταλείπει το ΑΛΜΑ αφήνοντας αιχμές - Επιστρέφει τα πυρά η αδελφή του Οδυσσέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά τους Ανδρέα Χασαπόπουλο και Αβραάμ Θεμιστοκλέους, ακόμη ένας συνεργάτης του κινήματος αποχωρεί καταγγέλλοντας «κλειστή δομή» και απουσία διαφάνειας

Αποχωρεί από το κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο Ανδρέας Σεραφείμ, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή του εγχειρήματος. Πρόκειται για τη τρίτη αποχώρηση μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, μετά τον Ανδρέα Χασαπόπουλο, πρώην στενό συνεργάτη του επικεφαλής του κινήματος και τον Αβραάμ Θεμιστοκλέους.

Σε σειρά αναρτήσεών του, ο κ. Σεραφείμ περιέγραψε μια πορεία σταδιακής αποστασιοποίησης, λέγοντας ότι συμμετείχε από τα πρώτα στάδια συγκρότησης του κινήματος, ως ένας από τους 33 που υπέγραψαν την προκήρυξη του κινήματος, αλλά «ουσιαστική επικοινωνία δεν υπήρξε ποτέ», όπως αναφέρει. Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με τον κ. Μιχαηλίδη στις 7 Μαΐου, έλαβε και υπέγραψε το κείμενο της συμπόρευσης, όμως «έκτοτε δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν επανειλημμένα μηνύματα χωρίς ανταπόκριση, ενώ ακόμη και όταν ρώτησε για το καταστατικό του κινήματος και τις διαδικασίες έγκρισής του, η ενημέρωση που έλαβε ήταν αόριστη: «θα συζητηθεί στο συνέδριο του Νοεμβρίου».

Ο Σεραφείμ υποστηρίζει επίσης ότι δεν του ζητήθηκε συμμετοχή σε καμία ομάδα ή δράση, ούτε του δόθηκε πρόσβαση σε διαδικασίες.

 

Η αντίδραση της αδελφής του Οδυσσέα

Η τοποθέτηση του κ. Σεραφείμ, προκάλεσε άμεση απάντηση από την Αναστασία Μιχαηλίδου, αδελφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η οποία τον κατηγόρησε πως «παρουσιάζει παραπλανητική εικόνα χωρίς ουσιαστική συμμετοχή». 

Σε δική της ανάρτηση, υποστήριξε ότι ο Σεραφείμ δεν είχε ζητήσει εγγραφή στις κοινότητες επικοινωνίας, δεν είχε λάβει μέρος στις ανοικτές συναντήσεις, ούτε είχε καταθέσει γραπτές εισηγήσεις. Πρόσθεσε δε ότι ο κ. Σεραφείμ «δεν τεκμηρίωσε αποκλεισμό ούτε έλλειψη πρόσβασης», αφήνοντας αιχμές πως το αφήγημά του εξυπηρετεί εντυπώσεις.

Η νέα αντιπαράθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα εσωτερικά ρήγματα του κινήματος ΑΛΜΑ.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος -επίσης από τους πρώτους που συντάχθηκαν με τον Μιχαηλίδη-, είχε αποχωρήσει, κατηγορώντας το κίνημα για αδιαφάνεια, έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών και ατυχείς επιλογές συνεργατών. 

Πάντως αποχώρηση του Σεραφείμ επιβεβαιώνει ότι οι εσωτερικές εντάσεις δεν είναι μεμονωμένες εντός του κινήματος «ΑΛΜΑ», το οποίο εγκρίθηκε ως κόμμα την προηγούμενη Πέμπτη.

Tags

ΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα